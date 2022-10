Xavi: "Ser entrenador del Barça es desagradecido, el día que no pueda ayudar me iré"

Xavi Hernández dirigirá su tercer Clásico oficial (2 de Liga y uno en Supercopa de España) como entrenador del FC Barcelona, nunca o casi nunca ha llegado como favorito y este domingo llega herido pero también líder y con esperanzas renovadas de cara a la Liga.

El técnico culé tiene buen recuerdo de su último Clásico (0-4 en el Bernabéu) y a pesar de llegar con la moral por los suelos tras decir prácticamente adiós a la Champions confía en su equipo para llevarse 3 puntos que le den el liderato en solitario: "El partido del año pasado puede servir de referencia: ser valiente y jugar con personalidad".

El tropiezo ante el Inter volvió a sacar el látigo de las críticas y las pesadillas para una plantilla que siempre naufraga en Europa, aun así, Xavi 'saca' pecho y confía en su idea: "El proyecto está en construcción y no se puede destruir ya", ha explicado.

El estilo del Barça no se negocia y Xavi volvió a refrendarlo en la rueda de prensa: "No firmo ganar como sea, no es el objetivo. Hay que ganar jugando bien: siendo protagonismo, siendo agresivos en la presión...".

Algunos culés piden la cabeza de Xavi pero la mayoría confían en el catalán a pesar de otro fracaso histórico en Champions (2 años y 2 KO en fase de grupos con él): "El día que no lo vea claro, me voy a casa. El día que no crea que soy una solución, me iré. No seré un problema. Pero ahora estoy bien".

El propio técnico culé aseguró en varias ocasiones que siempre se disfruta más siendo jugador que entrenador: "En los partidos grandes quiero saltar al césped, ser entrenador del Barça es desagradecido, es mejor ser jugador", detalló Hernández.

Desde la llegada de Xavi al banquillo culé no sabe lo que es perder en 90 minutos, ha dirigido al equipo en tres ocasiones (Liga, Supercopa de España y amistoso) con un balance de 2 victorias y una derrota en la prórroga de las semifinales de la Supercopa de España.