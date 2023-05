Xavi, sobre la invasión de campo: "Era el momento de entrar adentro, no estábamos en casa"

El Barcelona conquistó anoche en el campo del Espanyol la 27ª Liga de su historia, un título que, a juicio de Xavi Hernández, es mérito de los jugadores.

"Los jugadores han sacado el orgullo, con el tema de que no habíamos preparado bien el derbi. El hecho de que venga la afición antes del partido en la Ciudad Deportiva también nos ha espoleado. El objetivo era ganar títulos y al final lo hemos conseguido. Creo que hemos sido muy solventes, una Liga ganada a falta de cuatro jornadas a 14 puntos del Madrid y 16 puntos del Atlético de Madrid significa que hemos sido mucho mejores en el conjunto de la Liga", indicó Xavi.

"Es un mérito absoluto del equipo y se debe celebrar. Hay que celebrar como se debe, porque ahora sería la cuarta temporada que no ganábamos la Liga. Estoy muy contento y orgulloso del título. No, no es la liga de Xavi, no me hace sentir bien escuchar que es la liga de Xavi. Es la liga del Barça, de un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo. Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo, los jugadores han sido claves, vitales en todo esto. Estoy aquí para ayudarles, para guiarles, para hacer grupo", apuntó Xavi.

"No estuvimos al nivel en Europa y es la asignatura pendiente"

Pese al título liguero, Xavi no olvida lo ocurrido esta temporada en Europa, donde han sido eliminados en la fase de grupos de la Champions League y han quedado fuera de la Europa League ante el Manchester United.

"El título significa que el proyecto es válido, pero no estuvimos al nivel en Europa y es la asignatura pendiente. Las situaciones también extradeportivas no han ayudado. En este sentido también tiene mérito que hemos sabido desconectar, hemos hecho muchas cosas como grupo, como familia dentro del vestuario, hemos intentado que los jugadores se centraran siempre en el juego, en el fútbol, en el entrenamiento y que no pensaran en nada más que en ser profesionales", explicó el entrenador catalán.

Por último, Xavi analizó lo ocurrido durante la celebración sobre el césped y aseguró que los jugadores no lo celebraron de esa forma porque fuera el campo del Espanyol.

"Los jugadores estaban celebrando no porque fuera el campo del Espanyol. Hubiésemos celebrado en el Camp Nou y en otro campo. Yo no lo he visto. Creía que era el momento de celebrarlo dentro. No ha sido porque estábamos en el campo del rival de la ciudad, era porque estábamos celebrando un trabajo que empezó en julio y que hemos sufrido muchísimo para conseguir esta liga. No hay que generar más polémica en esto", apuntó Xavi.