Uno de los futbolistas más talentosos que ha dado el panorama futbolístico nacional es Xavi Hernández. Este fin de semana pasado habló con el diario ARA catalán y analizó toda la actualidad, con la personalidad que le caracteriza, nos referimos sin pelos en la lengua y sin miedo a dejar titulares.

Xavi Hernández llevó a su generación a ganar los máximos torneos mundiales con el Barcelona y la Selección española, ahora entrena al conjunto catarí de Al Sadd. Su nueva vida en Catar le ha hecho pensar sobre hacia donde va la política española con las nuevas elecciones.

“No vivo en un país democrático [Catar], pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí [España]. Tendré que votar, claro. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera”, comentó.

Además, también hizo referencia a los problemas del Estado español con los políticos independentistas presos. Él por su parte espera un condena muy dura por parte del Tribunal Supremo. “Espero lo peor. Por lo que me cuentan amigos que tengo en la política, en ERC, espero una sentencia fuerte”, a lo que continuó haciendo referencia a la dura condición de alguno de ellos: “Me he comunicado con ellos por carta. Y es muy triste. Tienen familia e hijos. Es muy triste y muy injusto, sobre todo el caso de los 'Jordis'. No tiene nombre”.

Por otro lado, el internacional con la selección española nunca ha mostrado su inclinación política abiertamente, ni como independentista ni como lo contrario, pero si es partidario a al derecho de votar. “Yo me he mojado a favor del derecho a decidir. En un estado democrático como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir. ¿Por qué no dejan hacerlo? Y no digo si soy independentista o no. Lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos”, dijo al diario ARA.

Por el momento, la intención del entrenador es no volver a España, ya que se concentra en su club actual, el catarí Al Sadd, aunque no descarta volver un día a la tierra prometida. "No se si será un puente con el Barça. Lo único que me preocupa ahora es hacerlo bien aquí, ganar títulos y equivocarme en algunas cosas para así aprender de cara al futuro", reflexionó.

Ahora, que el Barcelona no vive su mejor momento y ante unos partidos un poco decepcionantes, a pesar de la irrupción de nuevos jugadores como Ansu Fati, fue preguntado si se ve entrenando a sus antiguos compañeros, sobre todo a Leo Messi. "No sería ningún inconveniente. Ya sé como es Leo, y Luis [Suárez], Busi [...] Sé como entrenan, su capacidad de liderazgo, si un día están tristes o enfadados... Ojalá como entrenador pudiera tener tres, cinco, ocho o diez jugadores que ya conociera y con los que además, tuviera buena relación", dijo el campeón del mundo.

Aunque eso sí, se deshizo en elogios para el astro argentino que según él puede jugar en cualquier lado. "Es un jugador que si lo convences puede ser hasta el mejor defensa. Tiene velocidad física y mental. Lo tiene todo. Si convences al crack para que corra, ¿qué harán los demás? Pues correr el doble", comentó Xavi, aunque también ve problemas ajenos al actual entrenador y al argentino: "El problema es en el mediocampo es que si no hay un trabajo defensivo y gente que se implique, entonces se sufre en los repliegues".