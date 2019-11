El viral discurso de Marta Corredera en busca de una solución para el fútbol femenino

Más información La RFEF se ofrece a poner el dinero que falta para poder firmar el convenio del fútbol femenino

Marta Corredera ha sido una de las protagonistas de la reunión celebrada en Madrid entre los estamentos implicados en la firma de un convenio colectivo para el fútbol femenino e impedir la huelga del 16 y 17 de noviembre.

Y es que la jugadora del Levante UD Femenino ha realizado un emotivo discurso apelando a la unidad y abogando por no echar balones fuera y asumir la responsabilidad para buscar una solución para el fútbol femenino.

Reproducimos a continuación el discurso integro de Marta Corredera:

"Gracias por esta reunión porque la pedimos como jugadoras, y como representantes de todas las que no están aquí. A mí en la vida me han enseñado, lo primero, a ser autocrítica. Siempre pienso el por qué de las cosas, y lo que no hago es poner excusas a los demás. Aquí estamos todos sentados y nos gustaría que dejaran de poner excusas o echar balones fuera: vamos a hacer todos autocrítica y a formar un equipo. Dejemos ya de señalar y decir 'tú no me ayudas' o 'tú no'. Vamos a ver también que están haciendo los clubes por esas jugadoras o por desbloquear esa situación. Vamos de una vez a sentarnos de verdad, para esto estamos aquí. Todos juntos para llegar a un acuerdo y no llegar a la huelga. Porque igual que para vosotras no es una situación cómoda, para nosotras tampoco. Vamos, por favor, a dejar de señalar, a dejar de decir 'tú me has dado', 'tú no', 'tú me has invitado'. Ya es hora de sentarnos y decir ¡hasta aquí hemos llegado!"