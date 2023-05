Vinícius, a un periodista: "¿Eres tonto tú?"

Vinícius fue el gran protagonista del Valencia - Real Madrid de Liga disputado en Mestalla. Tras un duelo en el que se tuvo que activar el protocolo racista por los insultos contra del brasileño, el futbolista brasileño acabó siendo expulsado en el descuento tras dar un manotazo a Hugo Duro. Tras el incidente, Vinícius se marchó del campo mostrando su enfado contra la hinchada ché y el árbitro: hizo un gesto a Mestalla indicando que el equipo valenciano se iba 'a Segunda', algo que caldeó todavía más el ambiente del estadio.

Después del partido, Vini aún iba caliente. Se encontraba firmando autógrafos a los aficionados cuando un periodista de Superdeporte le preguntó se se iba a disculpar con la hinchada valencianista: "¿Vas a pedir perdón?", en referencia al gesto a la grada ché. Vinícius le contestó visiblemente molesto: "¿Eres tonto tú?". Tras el incidente, el extremo brasileño se rió irónicamente y siguió firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados allí congregados, según podemos ver en la imagen en exclusiva de 'El Chiringuito'.

Sin embargo, lo cierto es que el Valencia-Real Madrid de Liga se había caldeado bastante antes del pitido inicial del partido. Al llegar a Mestalla, Vinícius ya fue recibido con insultos racistas por un numeroso grito de seguidores que entonó el cántico "¡Vinícius, eres un mono!", como se aprecia en el vídeo exclusivo de Antena 3 Deportes desde los aledaños del estadio ché.

Vinicius estalla en redes

Vinícius mostró después del partido su monumental enfado en redes sociales: "No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", empezó diciendo el jugador en Instagram.

"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", abundó el brasileño.

Asimismo, dejó una frase final que puede traer mucha cola en el futuro: "Soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", apostilló.