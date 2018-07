Vinicius: "Si Dios quiere, Neymar y yo jugaremos juntos en el Real Madrid"

El joven delantero brasileño del Flamengo Vinicius Júnior, quien podría incorporarse la próxima temporada al Real Madrid, manifestó su deseo de jugar junto a su compatriota Neymar, estrella del París Saint-Germain, en el conjunto blanco. "Si Dios quiere, Neymar y yo jugaremos juntos en el Real Madrid", dijo el futbolista, de 17 años, en una entrevista que publica este viernes el diario británico The Guardian.

"Quiero convertirme en uno de los mejores el mundo y ganar un Mundial. Quiero alcanzar mis metas y que mi familia se sienta orgullosa de mí. Sin embargo, sé que todavía no soy nadie y que no he logrado nada", expresó Vinicius, por el que el Real Madrid pagó 45 millones de euros el pasado verano.

De acuerdo a las normas de la FIFA, el joven ariete no puede incorporarse al club madrileño hasta que cumpla la mayoría de edad, el próximo 12 de julio, y aunque se especula con que pueda volver cedido al Flamengo para la temporada 2018/2019, afirmó que está deseando llegar a Madrid.

"Neymar y yo jugaremos juntos en el Real Madrid si Dios quiere. Me encantaría que fichara por el Madrid porque es mi sueño jugar junto a él. Es mi ídolo y me haría muy feliz estar con él", aseveró Vinicius, que señaló a Cristiano Ronaldo como otro de sus referentes.

"Cristiano es mi inspiración"

"Doy gracias cada día por haber sido bendecido con el don de poder jugar al fútbol. El sueño de cualquier futbolista es tener ese don, pero no muchos lo tienen. Yo lo tengo y lo que busco siempre es ser cada vez mejor. En ese sentido, Cristiano Ronaldo es mi inspiración. Admiro lo que ha estado haciendo durante los últimos 10 años, jugando al más alto nivel. No es sólo talento y calidad, sino trabajo duro y dedicación. Espero poder decírselo en persona un día", manifestó.

El brasileño, uno de los futbolistas más prometedores del mundo, hizo su debut con el Flamengo con 16 años y fue votado como mejor jugador del Sudamericano sub-17, torneo en el que anotó seis goles y lideró a la Canarinha hacia el título.

Sin embargo, ha reconocido que desde que se anunció su fichaje por el Real Madrid la presión que recae sobre él se ha incrementado: "Un gran cambio es que los aficionados esperan mucho de mí. Mucho más ahora que saben por cuánto se me vendió".

"Todos los días se habla de eso y muchas veces se me critica, pero hay que entender todas las situaciones. Hablo mucho con mi padre del hecho de que incluso Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar tienen un partido malo de vez en cuando. Si ellos lo tienen, ¿por qué yo no puedo tenerlo?", se preguntó.