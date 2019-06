Según el diario portugués 'Record', Iker Casillas ha tomado la decisión de retirarse del fútbol tras sufrir un infarto de miocardio el pasado 1 de mayo durante un entrenamiento. El Oporto le ha ofrecido un puesto en la directiva del club, una oferta que habría aceptado.

Esta noticia llega tras el infarto que sufrió el guardameta el pasado 1 de mayo. Casillas tuvo que ser hospitalizado y recibió muestras de cariño del mundo del fútbol y de todos los aficionados. Este acuerdo que anuncia el medio luso se habría cerrado durante una cena que mantuvieron el portero y Pinto da Costa, presidente del Oporto, este mismo miércoles.

Ya el pasado 17 de mayo, el diario luso 'O Jogo' anunciaba el guardameta español se planteaba dejar el fútbol y que seguiría unido al Oporto. "Habrá un día que me tenga que retirar; déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue el momento", aseveró entonces Iker.

Ahora, un mes y trece días después, 'Record' va un paso más allá y adelanta que formará parte de la directiva del equipo portugués. La respuesta de Casillas ha sido la mismo que cuando 'O Jogo' anunció su adiós: "Tengo la revisión mañana", se ha limitado a escribir en Twitter, si bien no ha desmentido rotundamente su retirada.

Pero su infarto no es la única terrible noticia que ha recibido Casillas esta temporada. Días después de recibir el alta, el portero cumplía 38 años, pero no lo celebró muy efusivamente: "No ha sido un gran cumpleaños. Al menos, no le he prestado la atención que debía! Aún así, he posado y mostrado esta cara. Rostro feliz ya que llevo 20 días estando por aquí! Los 37 se fueron...por fin!Bienvenida a los 38! PD: gracias por vuestros mensajes de felicitación".

Un tumor maligno

Todos pensamos que solo se refería a sus problemas de salud, pero entonces supimos que por las mismas fechas Sara Carbonero había sido operada de un cáncer de ovario. Tras el infarto de miocardio que sufrió el futbolista durante un entrenamiento, Sara tuvo que someterse a una intervención para extirparle un tumor maligno del ovario.

Por fortuna, según publican diversos medios, Sara habría recibido buenas noticias en su revisión en la Clínica Ruber, ya que el informe habría sido favorable y según los médicos todo iría según lo previsto y sin complicaciones. La periodista se instaló en Madrid para seguir con el tratamiento de su operación.

En definitiva, Sara Carbonero e Iker Casillas están pasando por uno de los momentos más duros de su vida, y por si no fuera suficiente con el infarto que el campeón del mundo con España sufrió a principios de mayo, ahora Sara está enfrentándose al cáncer. En este tiempo hemos visto a la pareja más unida que nunca para superar este bache.