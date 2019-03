Las 'perlas' de Clemente en su presentación como seleccionador de Euskadi: Asensio, Javi Martínez...

Javier Clemente, nuevo seleccionador vasco, quiere contar en la 'tricolor' con futbolistas de América que sean descendientes de vascos, una idea a la que, recordó, en su día dijo que sí cuando se suscitó el debate en el Athletic Club.

"Para mí tienen cabida sus hijos porque creo que son vascos", dijo al respecto un Clemente que también cuestionó algunos fichajes del equipo bilbaíno. "Al Athletic han venido jugadores que no entiendo como están", aseguró.

El exseleccionador nacional hizo estas reflexiones en el acto de su presentación como nuevo seleccionador vasco, un cargo que le alegra y con el que, como no es remunerado, cree que lo que hace es "ayudar al pueblo".

"Tenemos que ir poco a poco"

"Hablaron conmigo y como no estaba en activo y no me puedo negar porque si tengo un mínimo de tiempo tengo que ayudar a la selección vasca porque es ayudar al pueblo. Soy vasco y me siento vasco y colaborar con el fútbol es colaborar con nuestro país. Nadie cobra ni nadie se beneficia", dijo el técnico de Barakaldo.

Clemente también entró en otros asuntos de debate en torno al combinado vasco, como la posibilidad de alcanzar la oficialidad, que la Federación Vasca reivindica, y el nombre, que ahora es el de 'Euskal Selekzioa (Selección Vasca)' desde que el colectivo de jugadores exigiese el de 'Euskal Herria' en lugar del histórico de Euskadi.

Para el técnico vizcaíno "es la selección de Euskadi" porque así se llamaba la histórica selección vasca en el exilio que jugó en el extranjero durante la Guerra Civil. En ese asunto, el presidente de la Federación Vasca, Luis Mari Elustondo también se mostró partidario de recuperar el nombre histórico. "Tenemos que ir poco a poco a la selección de Euskadi", consideró.

Asensio, Laporte...

En cuanto a la oficialidad, Clemente entiende que "el tema es más político", recordando que "el fútbol depende de la FIFA y la UEFA y que "a la Federación Española no le interesa que haya una selección vasca o una selección catalana".

"El día que seamos un país independiente podríamos ser, pero en estos momentos no nos van a dejar. Aunque estamos preparándonos, no es un tema futbolístico", resumió.

Entre los jugadores que cree que podría llamar a la 'tricolor' se encuentran Aymeric Laporte, jugador francés que jugó en el Athletic, y cree que "se puede pensar" también en el jugador del Real Madrid Marco Asensio, hijo de vasco nacido en Palma de Mallorca.