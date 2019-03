Lección de vida de Batistuta: así explica el motivo por el que su hijo trabaja en una fotocopiadora

Gabriel Batistuta sorprendió en una entrevista en el programa 'Reconquista Hoy', en el que explicó el motivo por el que su hijo trabaja en una fotocopiadora.

"Sí, Joaquín. Trabaja en una fotocopiadora y sigue trabajando. Para mí, que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobretodo a ellos. Yo podría darle un auto, pero no sé si se sentirían felices y no sé cuánto le duraría esa felicidad. Porque cuando ellos se suben al auto, saben que no es de ellos", explicó Batistuta.

Para el exdelantero el hecho de que sus hijos se ganen la vida por ellos mismos es el mejor regalo que puede hacerles.