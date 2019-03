Van Gaal: "De Gea disfruta jugando para el Manchester United"

CIERRA LA POSIBILIDAD A UN TRASPASO ANTES DEL 31 DE ENERO

El técnico holandés no cree que el portero español pueda salir en el mercado de invierno con destino al Real Madrid, club que no podrá fichar en los dos próximos mercados por la sanción de la FIFA. Van Gaal fue tajante al ser preguntado sobre el tema: "No creo que este tipo de cosas pasen por la cabeza de David".