Uruguay se conforma y Argentina no machaca

El partido número 100 de Messi con la albiceleste no pasará a la historia más allá del selfie que terminó sacándose en el terreno de juego con un jugador jamaicano. Argentina ganó fácil pero solo por un gol a una Jamaica entregada y consciente de la diferencia técnica sobre el campo. Un par de remates al palo y un intento de vaselina de Messi fueron el bagaje argentino. En el otro partido, con el miedo a una posible eliminación, Uruguay y Paraguay amarraron un resultado positivo para ambos y se dedicaron a intentar no sufrir en la segunda parte.

Higuaín, cara y cruz. El único tanto de Argentina ante la débil Jamaica fue anotado por el delantero todavía del Nápoles. Criticado en ocasiones por su falta de definición, Higuaín se fabricó un auténtico gol de delantero centro al controlar dentro del área un pase de Di María y, estando rodeado por tres contrarios, lograr darse la vuelta para rematar un disparo raso imposible para el portero rival. La cruz llegó en otra clara ocasión que no supo definir, al quedarse mano a mano ante Miller e intentar una vaselina que acabó dando en el travesaño. Higuaín fue titular supliendo al Kun Agüero, aquejado de unas molestias en su hombro.

Falta de contundencia. Le había ocurrido en los dos anteriores partidos y frente a Jamaica volvió a evidenciarse. Argentina es un torbellino ofensivo que no logra materializar las múltiples ocasiones que genera. Messi muy alejado del área y en labores de construcción no llega al área con tanta claridad, Di María provoca peligro pero le falta culminar el gol y Pastore dirige al equipo pero no está teniendo fortuna de cara a puerta. Hasta el momento, salvo con Paraguay, no ha sido necesario más de un tanto para ser primera de grupo pero lo cierto es que todavía no hemos visto una versión argentina que pueda postularse como favorita para ganar esta Copa América.

Giménez, protagonista de todo. El central del Atlético, consolidado como titular ya con Uruguay, estuvo presente en todas las ocasiones que tuvo el partido ante Paraguay. Se elevó de manera imperial en un córner para superar a su marcador y adelantar a su país pero también se dejó ganar la posición ante Lucas Barrios en otro saque de esquina que supuso el empate a uno. Sin mucho alarde ofensivo, Paraguay pudo llevarse el partido con un buen remate lejano de Derlis González que sacó con dificultades el guardameta Muslera.

Cavani no ve puerta. No está siendo, de momento, la Copa América de Cavani. El ariete, en el mercado tras decidir que quiere salir del PSG, está notando la falta de Luis Suárez y su fluidez en ataque, sin esas diagonales habituales con el delantero del Barça, se limita a algún mal remate aislado dentro del área. Ante Paraguay tuvo una de las que suele meter y terminó rematando mal y fuera del marco defendido por Villar. Aunque su esfuerzo y trabajo colectivo es innegable, Cavani debe aparecer en la fase final ante Chile si Uruguay quiere tener opciones de vencer. El polo opuesto está siendo Diego Rolan. El delantero de 22 años del Girondins está dejando buenas sensaciones y, aunque tampoco ha marcado, ha dejado detalles para volver a ser tenido en cuenta por Tabárez.