Unai Emery: "Sabía que cualquier acción en nuestra área sería penalti"

Unai Emery, técnico del Sevilla, aseguró este lunes, durante un acto, que las experiencias acumuladas ante el Barcelona, un equipo que para él "es Messi pero también mucho trabajo", le servirán para preparar la final de la Copa del Rey del próximo mes de mayo.

El entrenador vasco, pese a su mala estadística ante el conjunto azulgrana, valoró positivamente la posibilidad que la final de la Copa del Rey le ofrece de volver a medirse con el Barcelona, "un equipo que es Messi, pero también mucho trabajo", dijo.

"Luis Enrique trabaja el equipo, mucho. El Barcelona es Messi y mucho trabajo. Es Neymar y mucho trabajo. Es Luis Suárez y mucho trabajo. Hacerlo a esos niveles, con ese tipo de futbolistas, es muy difícil. Convencer a esos jugadores para que te escuchen es la leche. No es casualidad lo que estamos viendo", comentó sobre el vigente campeón de la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Unai Emery recordó que esta temporada el Sevilla cayó, por 5-4, en la Supercopa de Europa y, por 2-1, en la segunda vuelta de la Liga BBVA, aunque también supo aprovechar la ausencia por lesión del delantero argentino Leo Messi para vencer, por 2-1, en el Ramón Sánchez Pizjuán al actual líder de la competición liguera.

"En la primera vuelta ganamos, sin Messi y por el 'selfie' de Piqué", bromeó acerca de una clara acción de gol desaprovechada por el central catalán poco después de un tiro de Neymar al poste. Unai Emery consideró que todas estas experiencias acumuladas ante el Barcelona le "van a servir" para la preparar la final de Copa del Rey, del próximo 22 de mayo.

El técnico del cuadro hispalense alabó el trabajo de su homólogo en el banquillo azulgrana, el asturiano Luis Enrique Martínez. "Aporta nuevas cosas al fútbol", recalcó. Emery, admirador igualmente del exentrenador del Barcelona y actual preparador del Bayern de Múnich Pep Guardiola, elogió al argentino Diego Pablo Simeone, quien dirige al segundo clasificado del campeonato español.

"El Cholo ha hecho un nuevo Atlético de Madrid, ganador por encima de dos potencias como el Barcelona y el Real Madrid. Por eso lo admiro. Lo sigue haciendo, es un grande", subrayó. Precisamente, los cuartos de final de la Liga de Campeones enfrentarán a los dos últimos ganadores de la Liga BBVA, el Atlético de Madrid y el Barcelona. "Será una eliminatoria preciosa", auguró el técnico de Fuenterrabía, de 44 años.

Protagonista del nuevo ciclo de conferencias y coloquios organizado por la Agencia EFE, Unai Emery dijo sentirse como "un boxeador que pierde por K.O." tras la derrota que ayer, domingo, encajó su equipo en el estadio Santiago Bernabéu (4-0). "Ayer en el descanso el partido estaba abierto", analizó Emery tras mostrarse "molesto" con "tres gestos de desaprobación" realizados por algunos de sus jugadores. "Yo siempre procuro, dentro de la realidad, tener una perspectiva optimista y ver la botella medio llena, pero ayer en el descanso vi tres gestos de desaprobación.

Ahí dejamos de creer, de estar convencidos", lamentó. Como cada partido que termina en derrota, Emery visualizará el choque ante el Real Madrid "cuatro veces". Será el miércoles, ya que este lunes y martes intentará olvidarse "de todo". Preguntado por la actuación arbitral, el técnico del Sevilla aseguró que a él le gustan "los árbitros que dejan jugar".

"Ayer me gustó que pitara el penalti a nuestro favor. A los árbitros hay que ayudarlos, pero hay cosas que necesitan mejorar", añadió. Sobre la posibilidad de dirigir en un futuro a la selección española, Unai Emery explicó que eso es algo que le gustaría a cualquier entrenador español, ya que implica "disputar Eurocopas y Mundiales, torneos de expresión futbolística a un nivel máximo".

"No sé lo que piensa la federación. Yo estoy muy contento en Sevilla y a mí me gusta que me quieran donde estoy. Intento no defraudar y que la gente me quiera en Sevilla", sentenció.