La última de Bendtner: la Policía le detiene tras romperle la mandíbula a un taxista

Nicklas Bendtner no está convocado con Dinamarca para los partidos de selecciones, pero eso no es motivo para que no se hable de él. El delantero, ex del Arsenal y actualmente en el Rosenborg, ha sido detenido por la Policía después de agredir a un taxista y romperle la mandíbula en Copenhague.

"Ha habido un asalto grave a uno de nuestros conductores. En estos momentos se encuentra con la mandíbula rota en la mesa de operaciones. Podemos confirmar que el agresor es Nicklas Bendtner y ya está denunciado", afirma el portavoz de 'Dantaxi' en declaraciones a bt.dk.

El jugador danés ya ha tenido algún que otro altercado de similares características y con taxistas de por medio. En 2014, un coductor le acusó de bajarse los pantalones y de frotar sus genitales en el coche. "He visto borracheras en mi vehículo, pero nada como esto", dijo entonces el taxista.