La UEFA sanciona a Bellingham por su gesto en el Inglaterra - Eslovaquia de la Eurocopa 2024

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha dado a conocer las sanciones tras abrir investigaciones a Jude Bellingham y Merih Demiral por sus gestos en la celebración de sus goles ante Eslovaquia y Australia en los partidos de octavos de final de la Eurocopa 2023. En el caso del centrocampista inglés, la UFEA ha decidido imponer una muta de 30.000 euros y un partido de sanción, que Bellingham no deberá cumplir y que queda supeditado a un año de control. En cambio, sí hay sanción para Merih Demiral, autor de los dos goles con los que Turquía eliminó a Austria y se metió en los cuartos de final.

La UEFA informa que se ha decidido "multar con 30.000 euros al jugador de la Asociación Inglesa de Fútbol Jude Bellingham y suspenderlo por un partido de competición UEFA al que de otro modo tendría derecho por violar las reglas básicas de conducta decente. Dicha suspensión no se ejecutará de inmediato y estará sujeta a un período de prueba de un año a partir de la fecha de la presente decisión"

Jude Bellingham, tras su gol a Eslovaquia en el minuto 95, realizó un gesto despectivo hacia la zona del banquillo eslovaco. El mediocentro inglés apuntó que el comentado gesto tocándose sus partes era "una broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el partido". Pese a esas explicaciones, la UEFA decidió abrir una investigación por esos hechos.

Dos partidos de sanción a Demiral

No ha tenido tanta suerte el defensa turco Merih Demiral, autor de los dos goles ante Austria, y que ha sido sancionado con dos encuentros por "no cumplir con los principios generales de conducta, por violar las reglas básicas de conducta decente, por utilizar eventos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva y por desacreditar el deporte del fútbol". De esta forma, Demiral se pierde el partido de cuartos de final ante Países Bajos y, en el caso de avanzar a semifinales, también supondría la ausencia del central en el partido ante el ganador del Inglaterra vs Suiza.

En el caso de Demiral, se le acusa de realizar el saludo que se asocia al movimiento ultranacionalista de 'Los Lobos Grises', fundado en los 60 del siglo pasado, calificado en Alemania como de extrema derecha. Nancy Faeser, la ministra del Interior del Gobierno alemán, calificó este miércoles de "inaceptables" los gestos con las manos que hizo Merih Demiral en el Austria 1-2 Turquía, disputado en Leipzig y pidió una investigación y una sanción contra el internacional turco.

"Los símbolos de la extrema derecha turca no tienen cabida en nuestros estadios. Utilizar la Eurocopa como plataforma para el racismo es completamente inaceptable", apuntó Nancy Faeser en sus redes sociales.

