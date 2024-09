La UEFA dice ahora que la mano de Cucurella ante Alemania debería haber sido penalti

La mano de Marc Cucurella en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa sigue dando que hablar más de dos meses después. España y Alemania empataban 1-1 y el inglés Anthony Taylor dejó seguir el juego; a la postre, los de Luis de la Fuente eliminaron a la selección anfitriona con un gol de cabeza de Mikel Merino. Sin embargo, ahora el Comité de Árbitros de la UEFA asegura que aquella mano debería haber sido sancionada como penalti.

Según una información adelantada por Relevo y confirmada por EFE, los colegiados han recibido esta indicación por parte de la UEFA dentro del informe relativo a cómo deben actuar ante situaciones del juego, como la acción en la que un balón enviado a puerta por Jamal Musiala pegó en la mano izquierda de Cucurella, que estaba orientada hacia abajo.

"El contacto mano con balón que detiene un tiro a puerta debería castigarse de forma más estricta, y en la mayoría de los casos debería concederse un tiro penal"

La selección germana reclamó penalti pero el árbitro principal, el inglés Anthony Taylor, no señaló penalti y tampoco el VAR le llamó la atención sobre una posible penal máxima.

"Siguiendo las últimas directrices de UEFA, el contacto mano con balón que detiene un tiro a puerta debería castigarse de forma más estricta, y en la mayoría de los casos debería concederse un tiro penal, a menos que el brazo del defensor esté muy cerca del cuerpo o sobre el cuerpo", apuntan los árbitros en el campo de observaciones, según destapa Relevo.

"En este caso, el defensor detiene el tiro a puerta con el brazo, que no está muy cerca del cuerpo, haciéndose más grande, por lo que se debería haber concedido un tiro penal", abundan. Eso sí, no creen que Marc Cucurella tuviera que haber visto tarjeta amarilla: "No se requiere ninguna acción disciplinaria", apostillan.

Polémica

Una polémica jugada que generó mucha polvareda en Alemania, que quedó apeada de su Eurocopa en el partido contra España cuando Mikel Merino, en el minuto 119, anotó el gol de la victoria española, tras el primer tanto de Dani Olmo en el minuto 52 y el empate de Florian Wirtz en el 89.

La conclusión de la UEFA supone una nueva interpretación sobre las manos para los árbitros, que hasta ahora no señalaban penalti si estas estaban hacia abajo, cerca del cuerpo del jugador y sin que este agrandara su espacio o no pudiera retirarla antes de recibir el impacto del balón.

