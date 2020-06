Tuttosport critica el peso de Higuaín: "Es un portaaviones en un puerto deportivo, no se mueve"

La actuación en el partido de Higuaín no pasó desapercibida, ya que la prensa italiana lo ha criticado, especialmente el medio de Turín 'Tuttosport'. Desde resaltar su estado físico a puntuarlo con un cuatro, hasta recordar que Higuaín fue comprado por 94 millones de euros al Napolés, y que debe llegar al nivel que se esperaba de él para ser determinante en el equipo.

"Es un portaaviones en un puerto deportivo, no se mueve y sus maniobras están limitadas. Acusó el peso del verano. Es humillante que alguien como él ni si quiera haya dejado huella en todo el partido", aseguraba el rotativo italiano.

