Tributos locos por los ídolos del fútbol: Pelé en granito y Messi en maíz

Los tributos por los grandes futbolistas de la historia no dejan de sorprender a la gente. Se han creado desde castillos de arena con la cara de Pelé, hasta tatuajes en la cara con el nombre de Messi.

"Puede durar hasta dos años y medio"

Carlos Fericelli, agricultor argentino no duda a la hora de homenajear al ídolo argentino: "Se me ocurrió invitar a otros agricultores colegas a que siembren la cara de Messi". Ya son más de 20 campos repartidos por todo Argentina y conseguirlos, no es una tarea fácil. Hay que ir metro por metro enterrando a mayor o menor distancia las semillas. Por ahora hay dos tipos de cultivos dice Fericelli: "el cultivo predominante con el que le hicimos el tributo a Messi, es el maíz, pero algunos colegas lo hicieron con soja".

Este acto, que algunos calificarían de loco, se debe, nos dice Fericelli, a su pasión por el fútbol: "tenemos pasión por el fútbol, por la agricultura y tenemos pasión y admiración. Realmente queremos dar un tributo a Messi". Su fe por ganar el Mundial era ciega, empezaron los preparativo de este homenaje mucho antes de que Argentina llegara a la final, "nos hicimos el tatuaje antes de obtener la copa, realmente la fe que teníamos era grande" asegura Fericelli.

Pelé, adorado hasta en China

Pero los argentinos no los únicos en hacer homenajes curiosos. Li Jinduo, de origen chino, graba retratos con un martillo y un pincel sobre granito y como fan de Pelé, no duda en rendirle homenaje: "Cuando murió Pelé, decidí usar este método para crear su retrato, el granito es muy fuerte y representa la eternidad". Poco a poco y con paciencia hinca el martillo en el granito.

"Lo complicado es que no puedes modificarlo"

Es una labor que requiere paciencia y concentración, ya que dar con el martillo con un poco más de fuerza de la que se debe, podría estropear todo el trabajo: "Cuando estoy golpeando tengo que prestar mucha atención a la anchura y profundidad algo que es super importante para la impresión". Este fanático del fútbol tarda hasta dos días en hacer cada grabado.