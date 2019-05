Toni Kroos: "Si Zidane hubiera dudado de mí, no estaría aquí"

El jugador del Real Madrid Toni Kroos insistió en que "nunca" pensó en "salir" del Real Madrid, después de confesar que no habría renovado si Zinédine Zidane "tuviera dudas" sobre su futuro, y aseguró que para él "no cambia nada" que pueda llegar más competencia en su posición en el nuevo proyecto madridista y que el técnico le ha dicho que va a ser "importante".

"No se me pasó por la cabeza porque en mi cabeza estaba cambiar la situación, querer ganar. Nunca ha estado en mi cabeza salir de aquí y el club opinaba igual", señaló Toni Kroos en rueda de prensa este lunes después de oficializarse su renovación hasta 2023.

El internacional manifestó que tiene la confianza de Zidane. "Si tuviera dudas de mi futuro no estaría aquí hoy. Estamos de acuerdo todos y por eso hemos renovado. Estoy muy feliz de que estén contentos conmigo, si el míster no me quisiera no estaría aquí", confirmó el centrocampista.

Tras levantar 12 títulos como madridista, para el alemán es "especial" esta renovación porque demuestra que el club ha depositado "mucha confianza" en él. "El club y yo tenemos una relación muy especial. Si con 29 años hacemos una renovación de cuatro años, la idea es acabar aquí, hasta el final. Mis sensaciones son que con 38 no siga jugando. Mi idea es que esta sea mi última larga renovación", advirtió.

"No sé quién va a salir o quién va a venir, sólo sé que he hablado con él (Zidane) y sé cuál es su idea. Voy a ser importante, más no puedo decir", afirmó como una de las razones para su renovación en un momento en el que el club debe afrontar un nuevo proyecto.

En este, uno de los sueños podría ser el fichaje de Kylian Mbappé. "Me gusta, pero esa pregunta no es para mí. Yo no le puedo comprar, tengo un buen contrato, pero no le puedo comprar", bromeó. "Podemos hablar de muchos nombres, también me gusta Pogba, pero para mí no cambia nada, es luchar por mi puesto como lo he hecho en estos últimos cinco años. Cuando juego a mi nivel creo que no tengo problemas", comentó.

El mediocentro renueva hasta 2023 tras una temporada en la que "ningún jugador ha llegado a su nivel 'top'". "Es normal después de tres 'Champions' seguidas, lo que no es normal es esto, pensaba que eso era imposible. Estamos motivados, estoy feliz de estar aquí cuatro años más", sostuvo el alemán.

"La temporada ha sido decepcionante si estás acostumbrado a ganar cosas, que es lo que hemos demostrado en lo últimos años. Cuando veo las semifinales de 'Champions' de este año con los equipos ingleses, se puede ver lo difícil que es llegar a la final y ganar esta copa, hacerlo tres veces seguidas es especial. Estoy contento aquí, no solo cuando ganamos, sino también para mejorar con el club y el equipo", añadió al respecto.

En este sentido, el jugador madridista reconoció que entiende, tras ver algunos partidos repetidos, que la gente diga que no tienen "hambre". "Siempre veo cómo entrenamos y preparamos los partidos y siempre estamos muy motivados. No lo hemos hecho bien a la hora de cambiar los partidos, en el Bernabéu sobre todo. Una temporada así te da más motivación para la próxima", opinó.

"Lo que nos ha faltado en la Liga en los últimos dos años es la constancia. Hemos estado a tope cuando había que estar a tope, pero hacerlo en 38 partidos es más difícil. Esto lo tenemos que mejorar mucho, porque es el día a día", prosiguió el internacional. Y el '8' blanco es "el primero" que confiesa que "no ha jugado a su nivel". "Tengo muchas ganas de mejorar mi juego y mi nivel constante. Los cuatro años anteriores he jugado un nivel muy 'top' y todavía soy el mismo, tengo 29 años, seguro que estoy tres-cuatro años más a tope", sentenció.

"Lo más importante es el equipo, yo soy un jugador que juego para mejorar a mis compañeros, no juego para mí. Mi juego no es marcar 50 goles o ganar 30 balones cada partido, es ayudar al equipo a controlar los partidos, que es lo más importante para ganar cosas, y hacer a mis compañeros mejores. Esta temporada ha funcionado un poco menos que otros años, pero ha sido un problema de equipo", matizó sobre su rendimiento.