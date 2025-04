El médico de Maradona mintió sobre la última operación al astro argentino y falsificó el informe

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, acaecida el 25 de noviembre de 2020, ha continuado hoy ante un Tribunal de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y lo ha hecho con la relevante y sorprendente declaración del cirujano Rodolfo Benvenuti. Según lo que ha declarado Benvenuti ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, el médico personal del astro argentino, Leopoldo Luque, habría mentido al asegurar que fue él quien operó al exfutbolista de un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020, tres semanas antes de su muerte.

Además, el cirujano ha detallado que Leopoldo Luque tuvo una fuerte discusión con el exabogado e íntimo amigo de Maradona, Víctor Stinfale, a la hora de decidir quién tenía que llevar a cabo dicha operación y, al final, accedió a no ser él el que operara a Diego siempre que pudiera poner en el informe médico su nombre como responsable de la operación.

El cirujano Rodolfo Benvenuti ha explicado que fue convocado por Víctor Stinfale para evaluar si Luque era el indicado para operar a Maradona del hematoma subdural en la cabeza y que consideró que el neurocirujano, que se dedicaba a operaciones de espalda, "no estaba a la altura" de la tarea de intervenir al ídolo argentino, una decisión que fue respaldada por las hijas de Maradona.

"Luque llegó a decirle a Stinfale que le estaba quitando la oportunidad de su vida"

"Se dio una situación bastante tensa sobre quién operaba a Diego Maradona. Stinfale tuvo un cruce fuerte con Luque, un cruce fuerte, fuerte, porque Luque insistía con que lo iba a operar él", apuntó Benvenuti frente al tribunal.

"Luque llegó a decirle a Stinfale que le estaba quitando la oportunidad de su vida. Eso lo puso loco a Stinfale, se enojó mucho. Temí que terminara a las trompadas", ha reconocido Rodolfo Benvenuti.

Tras confirmarse la decisión de que no sería Luque quien llevara a cabo la operación, "entró en una especie de crisis emocional, lo superó todo lo que estaba viviendo, se puso a llorar", ha detallado Benvenuti.

"Luque accedió a no operar a Maradona cuando Stinfale le dijo que a él no le importaba si él ponía su nombre en la cirugía, lo que a él le importaba era que a Diego lo operara el mejor. Ahí fue cuando salió el informe y Luque salió como primer cirujano", señaló Rodolfo Benvenuti en referencia a la operación, que fue llevada a cabo por un equipo de cuatro médicos encabezado por el cirujano Pablo Rubino y Eduardo Salas.

Durante una audiencia el martes de la semana pasada, Stinfale declaró que su intervención fue a petición de Maradona y que Gianinna, una de las hijas del ídolo, estuvo de acuerdo con él en que Luque no podía llevar a cabo la cirugía.

"Como yo había tenido un fuerte encontronazo, yo le dije (a Luque) no te saques el camisolín, decí que lo operó el equipo que vos armaste, no digas que lo operaste vos, no mientas en nada porque en esta causa todo se sabe", reveló Stinfale, que sin embargó no ofreció información en su testimonio sobre la falsificación del informe médico.

Además de Leopoldo Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Están acusado de un delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

