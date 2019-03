Tebas planea que el 31 de diciembre se jueguen el Rayo-Atlético y el Valencia-Villarreal

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha explicado que "no está decidido claramente" el programa liguero del 31 de diciembre, pero que su intención es que se disputen dos partidos, el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid a las doce de la mañana y el Valencia-Villarreal a las cuatro de la tarde.

"No está decidido claramente. Los acuerdos con la AFE y la RFEF decían claramente que debían jugar clubes por proximidad geográfica para que los jugadores pudieran estar con sus familias. Es el caso de los partidos Rayo-Atlético y Valencia-Villarreal. Mi idea es jugar el primero a las doce y el segundo a las cuatro de la tarde", detalló Tebas en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press.

Respecto al solapamiento del partido Rayo-Atlético con la tradicional San Silvestre, que se celebra en Vallecas el último día del año, el presidente de la la Liga subrayó que la prueba de atletismo "se corre horas después" si se cumple su programa previsto, añadiendo que "en opinión de la Liga hay tiempo suficiente para preparar todo el operativo".

"No es la primera vez que un evento en un parking de un estadio coincide con un partido. Si el problema es la instalación de las carpas y hay que poner gente para que lo hagan en una hora y no en cinco, las ponemos nosotros. No se pueden cambiar horarios por otros eventos", dijo, agregando que "hay un factor" que también influye en esta programación del 31 de diciembre.

Por último, el directivo destacó la importancia de la campaña 'LaLiga Non Stop', que pondrán en marcha en esas fechas y que hará que "en todos los campos haya espacios lúdicos y precios especiales para niños". "A ver si podemos encajar todo este rompecabezas", deseó.