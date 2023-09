Tebas, tras la dimisión de Luis Rubiales: "No es normal hacer una orgía después de una jornada de trabajo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha valorado este lunes la dimisión de Luis Rubiales al frente de la RFEF tras la entrevista que concedió el motrileño al periodista británico Piers Morgan en un estudio en Londres.

"No es normal hacer una orgía después de una jornada de trabajo"

¿Le sorprende cómo ha caído Rubiales? "No... llevaba todo al límite. Había cosas más graves con las que debía haber caído. Sabía que algún día pasaría algo. Después de una jornada de trabajo una orgía, una paella con amigas... Hay cosas que no son normales, se veían pero no se les daba importancia. Algún día tenía que pasar y ha pasado pero pensé que se iba a salir con la suya. Lleva todo al máximo extremo sin saber las consecuencias que pueda tener", empezó diciendo el abogado español.

No obstante, Tebas tampoco quiso entrar mucho más en debate ya que dijo que quiere escuchar la entrevista completa de Rubiales con Morgan (2 horas) para entrar en una valoración más detallada.

"¿Lo de Rubiales? Es la mayor noticia sobre España en los medios digitales internacionales en la historia. Mayor que el 11-M"

"Voy a esperar a sus declaraciones. No voy a opinar de su gestión, ya se sabe. El daño reputacional que se está haciendo al fútbol español es tremendo. Es la mayor noticia sobre España en los medios digitales en la historia. Mayor que el 11-M", apuntó.

"Me estaba poniendo el pijama cuando me enteré de su dimisión"

El dirigente nacido en Costa Rico también explicó el momento exacto en el que se enteró de la dimisión de Luis Rubiales (madrugada del domingo al lunes): "Ayer cuando dimitió me estaba poniendo el pijama y me fui a dormir. Hay que salvar el daño reputacional porque esto nos va a costar mucho".

Relaciones entre la RFEF y LaLiga

Si algo han tenido en común en los últimos años LaLiga y la RFEF es la mala relación que existía entre sus dos dirigentes, Javier Tebas y Luis Rubiales ¿Cómo se 'llevarán' ahora tras la dimisión del granadino?

"Deseo que haya cambios. Hay muchas sinergias entre LaLiga y la RFEF. Javier Tebas no quiere controlar la Federación. Fue un argumento de Rubiales para mantener unida a su gente. Hay que saber utilizar las sinergias y no enfrentarse", sentenció.

El entorno de Rubiales, clave en su decisión

El ya expresidente de la RFEF explica en la entrevista con Morgan que fue su entorno, concretamente sus amigos los que le habían convencido de dimitir y centrarse en su defensa: "Ellos saben que no se trata de mí. Algunos amigos muy cercanos me han dicho: 'Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y seguir tu vida; si no, probablemente vas a dañar a las personas que amas y al deporte que amas", explicó.

Rubiales apuntó asimismo que ha tenido que "soportar mucho" en las últimas tres semanas pero reconoce que el asunto no solo le afecta a él, sino que su actitud puede perjudicar a "terceras personas". "Es lo más inteligente y lo que tengo que hacer", apuntilló.