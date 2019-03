Tebas: "El Barcelona no jugará fuera de la Liga española"

El presidente de la Liga se ha expresado así en un coloquio organizado por el Gimnàstic de Tarragona con los patrocinadores del club, en el que también se refirió a las multas impuestas por la UEFA al Barcelona por la exhibición de esteladas en el Camp Nou, que el club catalán va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "El FC Barcelona tiene todo su derecho a defenderse, pero no por ser un club miembro de la Liga esta organización tiene que defenderlo. A mi entender, las esteladas son símbolos políticos, aunque no sean ilegales. La UEFA lo prohíbe en sus estatutos y por eso actúa, la Liga no", ha dicho.

Igualmente, Tebas se ha referido a la sanción que la FIFA impuso también al club catalán por el caso La Masía. "Lo que debe hacer la FIFA es proteger a los chavales. La FIFA prohíbe lo que no tiene que prohibir y deja hacer lo que no se debe dejar hacer. El FC Barcelona tenía razón en la solicitud de inscripción de Arda Turan en la competición. A mi parecer, la sanción de dos ventanas sin fichar ya había prescrito", ha dicho.

Según ha informado la LFP, su presidente ha avanzado la posibilidad de paralizar también la competición en la Liga Adelante durante los compromisos de selecciones y la de crear una eliminatoria de descenso a Segunda B.

En presencia del consejo de administración del Gimnàstic, encabezado por el presidente, Josep Maria Andreu, el entrenador del primer equipo, Vicente Moreno, y el alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, Tebas ha destacado por último el aumento de un 11 % de la asistencia de público a los estadios y ha defendido la propiedad de terceros de los derechos económicos de los jugadores. "Creo que es bueno para el fútbol porque protege a los clubes, aunque el caso Neymar no es el mejor ejemplo de lo que debe ser un fondo de inversión. Por eso hay problemas. Con los controles que aplica la Liga no debe pasar nada", ha concluido.