Tchouaméni revela que Mbappé está 'presente' en el vestuario del Real Madrid

Aurélien Tchouaméni volvió a jugar como defensa central frente al RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions League. Una vez más, el centrocampista dio la razón al entrenador Carlo Ancelotti: el francés estuvo a la altura de la emergencia blanca ejerciendo de pareja de Nacho en el centro de la zaga.

Además, el galo analizó el partido en la zona mixta del Red Bull Arena... y terminó revelando que en el vestuario blanco hablan del posible fichaje de su compatriota Kylian Mbappé: "¿Mbappé al Real Madrid? No me dijo nada. Y aunque lo supiera, no te lo habría dicho. Lo hablamos en el vestuario porque es un tema importante. Esperamos que las cosas se calmen en las próximas semanas", afirmó en Canal+ Francia.

Los cantos de sirena a Mbappé le siguen llegando desde el entorno blanco. El pasado sábado fue Rodrygo Goes quien habló del francés tras la victoria ante el Girona: "Me encantaría que viniera", confirmó el brasileño. Y es que el futuro de Kylian Mbappé sigue marcando la agenda de muchos de los grandes clubes de Europa.

¿Se acerca el fin del culebrón?

El delantero, que se negó a activar el tercer año de su contrato el pasado verano, puede salir gratis del PSG el próximo mes de junio y muchos medios franceses ya dan por hecho que la estrella gala afronta sus últimos meses en el Parque de los Príncipes.

Lejos queda ya su inesperada renovación con el Paris Saint-Germainfirmada en mayo de 2022, cuando todo apuntaba a su fichaje por el Real Madrid. Dos años después se ha regresado a la misma casilla, pero esta vez parece que el jugador de Bondi está decidido a salir de París.

"Kylian Mbappé ha decidido dejar la Ligue 1 al final de la temporada y unirse al club más grande del mundo"

Le Parisien, todo un referente en la información sobre el PSG, asegura que la decisión de la estrella francesa es jugar en el Real Madrid, si bien el diario parisino no da por confirmado el acuerdo con el club blanco. Parece que se acerca así el final del culebrón de uno de los traspasos más sonados de la historia del fútbol.

"La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus", abunda Le Parisien en la información que publicó el pasado 3 de febrero.

