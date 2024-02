Kroos opina que el gol anulado al Leipzig en Champions era legal

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, opinó en la televisión Prime Video Alemania que el gol anulado al RB Leipzig en el minuto 2 del partido de ida de octavos de Champions League que el equipo merengue acabó ganando 1-0 debería haber subido al marcador.

El árbitro bosnio Irfan Peljto decidió anular el gol de Benjamin Sesko por una falta de Benjamin Henricks, que estaba en fuera de juego posicional, sobre el portero Andriy Lunin. Una decisión que fue corroborada desde el VAR.

"En el descanso hemos hablado mucho de lo que pasó en el minuto 3, el gol del Leipzig, que se anuló. No era fuera de juego. Hubo un pequeño empujón al portero. No sé si lo has visto ya. Creo que esto no favorece al fútbol. Esto no es cuestión de si es un gol a favor del Leipzig, simplemente creo que es gol legal. ¿Cómo lo ves?", le preguntó el periodista alemán a Kroos.

"El portero no alcanza el balón y por eso... sí, había que dar el gol"

"Lo veo exactamente igual. ¿Qué tengo que decir? Creo que al final pita fuera de juego porque le estorba, pero el portero no alcanza el balón y por eso... sí, había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera", declaró el medio del Real Madrid ante sus compatriotas.

Marco Rose, técnico del RB Leipzig, no entendía tampoco por qué se había anulado el tanto: "No era fuera de juego ni falta, era gol, no sabemos por qué no se dio validez a esa acción. Todos han visto que no era la decisión correcta", declaró en rueda de prensa, resaltando el "error" del colegiado bosnio Irfan Peljto. "Puede que estuviera algo nervioso por ser su primer partido a este nivel", opinó. "Si lo ve de nuevo, diría que se ha equivocado", afirmó.

Ancelotti y Lunin defienden la 'interferencia'

Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco, tiene claro sin embargo que el gol estaba bien anulado: "Lo ha anulado entiendo porque era interferencia al portero, el jugador estaba empujando a Lunin y creo que era fuera de juego bastante claro", aseguró Ancelotti en rueda de prensa en el RB Arena.

Andriy Lunin, el guardameta del Real Madrid, explicó por su parte cómo vivió el gol anulado al Leipzig y aseguró que Benjamin Henrichs sí que le molestó en su intento de salir a disputar el balón. “Hay un corner. Lo despejo con el puño, pero un jugador estaba conmigo sin disputar el balón y me molestaba. Se puede interpretar como una falta", comentó el ucraniano en Movistar Plus.

"Después remata un jugador desde la frontal. Di un par de pasos adelante y ha dado fuera de juego. Yo creo que sí me molesta", abundó el portero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.