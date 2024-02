Le Parisien da por hecha la salida de Mbappé del PSG: "La batalla está perdida"

El futuro de Kylian Mbappé sigue marcando la agenda de muchos de los grandes clubes de Europa. El delantero, que se negó a activar el tercer año de su contrato el pasado verano, puede salir gratis del PSG el próximo mes de junio y muchos medios franceses ya dan por hecho que la estrella gala afronta sus últimos meses en el Parque de los Príncipes. Lejos queda ya su inesperada renovación con el club parisino firmada en mayo de 2022, cuando todo apuntaba a su fichaje por el Real Madrid. Dos años después se ha regresado a la misma casilla, pero esta vez parece que el jugador de Bondi está decidido a salir de París.

Los medios franceses apuntan a que Mbappé tiene decidido salir del PSG el próximo mes de junio y su destino parece apuntar al Real Madrid.

"La lógica de esta historia indica que terminará esta temporada y no ampliará su contrato. Él siempre ha dicho que no lo hará, que no lo extenderá. Así que, para mí, lo único que queda es saber si el Real Madrid lo quiere o no. Si dice 'ya es demasiado tarde, te hicimos una oferta hace dos años, no viniste y ahora ya no queremos' o vuelven a la carga en una intentona final", afirma el periodista Daniel Riolo.

En la misma línea informa el diario L'Équipe. Hugo Delom, periodista del pretigioso diario francés, informa que "el PSG no posee un amplio margen financiero" para retener a su estrella con otro megacontrato.

"La realidad es que el PSG no posee un amplio margen financiero. Luis Campos ha mencionado, y repetidamente, a sus interlocutores en las últimas semanas que su incapacidad, por motivos de Fair Play financiero, es cierta. Y esto pesa. Porque si Mbappé acaba abandonando París, lo cual continúa siendo tendente en estos momentos, en el Parque de los Príncipes se verían obligado a 'dar un duro golpe' en el mercado de fichajes y, así, tranquilizar a su afición. De ninguna manera el club puede dar la impresión de haber perdido ambición y, de producirse una salida así, esa tesitura sería complicada", apunta Hugo Delom.

"Mbappé ha decidido dejar la Ligue 1 al final de la temporada"

Le Parisien, el diario con información más próxima al PSG, es incluso más contundente y da por hecha la salida de Mbappé del Parque de los Príncipes el próximo mes de junio.

"La batalla está perdida. La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo, el Real Madrid, la próxima temporada. Mientras tanto, en España reina el optimismo y entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus. Para el PSG y varios jugadores importantes del fútbol nacional ya no hay lugar a dudas: Mbappé ha decidido dejar la Ligue 1 al final de la temporada y salir al lugar donde siempre ha querido salir", informa Le Parisien.

Desde Francia se apunta a que Mbappé puede desvelar su decisión en las próximas semanas o incluso días. Visto lo visto, lo único que parece estar pendiente es la forma en la que Mbappé sale de París y ficha por el Real Madrid. Y es que se da por hecho que el delantero tratará de firmar una prima de fichaje al llegar gratis, además tendrá que negociar su nuevo salario con el club blanco, un salario que de forma obligatoria será menor que el que tiene a día de hoy con el PSG.