El tatuaje de Digne que no gustará a los aficionados del Everton

Lucas Digne ha fichado por el Everton tras dos temporadas en el Barcelona. El lateral francés se marcha a la Premier y lo hace con rumbo a Liverpool. Allí jugará en el Everton.

Por todos es conocida la rivalidad que existe en la ciudad que alumbró a los Beatles entre el Liverpool y el Everton.

Y Digne ha aterrizado en Inglaterra con un tatuaje en su pecho que no gustará nada a los aficionados del Everton. Y es que el lateral francés luce el lema 'I never walk alone', en referencia al himno del Liverpool.

Sin duda, es una anécdota, pero que seguro no será de la agrado de su nueva afición.