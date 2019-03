Tamudo anuncia su retirada como futbolista profesional

A LOS 37 AÑOS

El delantero Raúl Tamudo, máximo realizador de la historia del Espanyol, ha anunciado su retirada tras jugar, además de 13 años como blanquiazul, en el Alavés, Lleida, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Pachuca (México), Sabadell, en las dos últimas campañas, y la selección española absoluta. Mediante una carta publicada en las redes sociales, Tamudo, de 37 años, reflexiona sobre su carrera deportiva. "Siempre pensé si sería difícil o no anunciar mi retirada como futbolista profesional y ahora sé, cuanto menos, que es especial. Tarde o temprano llega el momento y, la verdad, no puedo quejarme pues he disfrutado de este deporte todo lo que ha estado a mi alcance", ha indicado.