LaLiga hace oficial la suspensión del Celta - Real Madrid tras los daños sufridos en la estructura de Balaídos

El fuerte temporal que azota estos días a Galicia ha obligado a la suspensión del partido que iban a jugar este domingo el Celta y el Real Madrid en Balaídos. Como sucediese en Riazor, el estadio vigués ha sufrido daños y no se puede garantizar la seguridad del espectador. El Deportivo - Betis, en La Coruña, también se suspendió por las mismas causas.

LaLiga ha confirmado esta moche de forma oficial la suspensión del partido de Balaídos mediante un comunicado:

"Según el informe del Ayuntamiento de Vigo, este organismo considera que en el estadio de Balaídos no hay seguridad para los espectadores y los jugadores que asistan al partido de mañana domingo, 5 de febrero de 2017, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, Real Club Celta - Real Madrid CF. Por lo tanto, recibida esta información, LaLiga y el Real Club Celta han dado traslado de dicho informe a la RFEF.

LaLiga propondrá posibles fechas para disputar el citado partido escuchando la opinión de los clubes y los operadores de televisión, para que el presidente de la RFEF decida, como indica el procedimiento del reglamento federativo de acuerdo a los artículos 239, 240 y 241 para fijar la fecha de un partido aplazado, y que habitualmente delega en el Comité de Competición".

Abel Caballero: "El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, había confirmado al mediodía que el partido que deberían disputar este domingo el RC Celta y el Real Madrid en Balaídos (20.45 horas) no podría disputarse por motivos de "seguridad", ya que se ha levantado una de las cubiertas del estadio municipal vigués.

"Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", señaló.

En este sentido, el mandatario socialista explicó que la decisión fue consensuada y que para ello habló con el presidente del club gallego, Carlos Mouriño. "Así lo acordamos con el presidente, los técnicos, los bomberos y todos los estamentos implicados. Lamentablemente, hay que posponerlo para otra fecha", indicó, aseverando que la situación es "irreversible".

El primer edil vigués informó además que en estos momentos se está elaborando el consiguiente "informe técnico" y que el Real Madrid será notificado próximamente.