Simeone: "Lo que a nosotros nos ilusiona es jugar con la camiseta del Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha insistido en que sea cual sea "la situación" del equipo en la temporada no perderán su identidad, dejando claro que lo que les "ilusiona es jugar" con la camiseta rojiblanca.

"Todos sabéis que más allá de la situación y del tiempo que falte en la temporada trabajaremos con la misma ilusión, entrega y compromiso, porque lo que nos ilusiona es jugar con esta camiseta y a partir de esto jugaremos seguro con la mejor predisposición y así enfocaremos cada partido", expresó Simeone en rueda de prensa.

Por ello, y a falta de diez partidos para el final de la Liga BBVA, reconoció que en este tramo "donde se posicionan los que tiene 'chance' para pelear" por el título. "Las últimas diez significa que todo está más cerca de terminar y que cada punto es determinante para una cosa u otra, y cada equipo juega diferente a como ha jugado la temporada. Al principio, todos quieren jugar lindo, y ahora todos quieren sacar puntos", advirtió.

Sobre el partido ante el Deportivo, el 'Cholo' confirmó que no podrá contar con Fernando Torres, duda también para la visita del PSV del martes. "Esperamos que se recupere de la mejor manera. Está trabajando con el doctor y ya informarán mejor", comentó.

Y ante la baja del de Fuenlabrada, indicó que era "posible" que ante los de Víctor Sánchez del Amo pueda jugar de delantero el belga Yannick Carrasco en la delantera, para dar entrada en el centro del campo a Augusto Fernández. "Terminaremos de decidirlo antes del partido, pero sí, es posible que puedan jugar los dos", apuntó el argentino, que no ve todavía listo para ser convocado al joven central canterano Theo, aunque les puede "dar alternativas más adelante porque es joven".

Por otro lado, el técnico rojiblanco eludió referirse a la polémica de los horarios, ante la posibilidad de jugar en domingo contra el Espanyol, teniendo, si elimina al PSV, cuartos de final de la 'Champions' en los días siguientes.

"Nos centramos en el partido del Deportivo y, consecuentemente, después en el de PSV. A partir de ahí, si tenemos la suerte de pasar, la gente que tiene que trabajar en el tema lo resolverá como más conveniente crea", se limitó a comentar.

Aparte de este tema, Simeone tampoco incidió demasiado en otros lejanos de la actualidad rojiblanca, como el uso del 'Periscope', ante el que no hizo "ningún comentario porque no lo ha usado nadie" en el club o las palabras de Filipe Luis sobre la protección que sufre Leo Messi. "No pienso sobre las opiniones de los demás, es una pregunta para Luis", zanjó.

Convoca a 19 jugadores, aún sin Torres

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá; los defensas Juanfran Torres, Jesús Gámez, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández y Filipe Luis; los medios Saúl Ñíguez, Augusto Fernández, Gabi Fernández, Koke Resurrección, Matías Kranevitter, Thomas Partey, Yannick Carrasco y Óliver Torres; y los delanteros Ángel Correa, Antoine Griezmann y Luciano Vietto