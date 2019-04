Simeone: "No puedo explicar por qué fallamos los penaltis"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, explicó tras el partido que ganó su equipo por 3-0 a Osasuna, en el que su equipo falló dos penaltis, que es un asunto que no puede explicar, ya que depende de la "ejecución individual" y dijo que el duelo le deja muchas "cosas positivas".

Preguntado por los dos penaltis prácticamente seguidos fallados por el belga Yannick Carrasco y el ghanés Thomas Partey en los últimos minutos de la segunda parte, Simeone dijo no encontrarle explicación y negó que fuera un asunto de mala suerte. "No puedo explicar nada, es difícil de explicar, un penalti es una ejecución individual. No (es mala suerte)", respondió el entrenador argentino del Atlético.

En cualquier caso, Simeone dijo que se queda "mucho más" con el resto de cosas que ocurrieron durante el encuentro, como el resultado (3-0) y el "gran esfuerzo" en un partido que "seguramente era trampa", bajo su punto de vista.

"Me quedó con un montón de cosas positivas del partido, el regreso de (Nico) Gaitán, que venía de un tiempo importante sin ayudar. El partido de (José María) Giménez, muy importante en la mitad de cancha, buen partido de Thomas (Partey) acompañando en la parcela de enmedio, el regreso de Lucas (Hernández), los minutos de (Alessio) Cerci en el equipo. Muchas cosas positivas que nos sirven para el presente y el futuro, también la vuelta de Tiago (Mendes)", analizó el entrenador rojiblanco.

Entre las actuaciones individuales, Simeone comentó la entrada del centrocampista italiano Alessio Cerci, que ingresó en el minuto 76 y disputó un encuentro de LaLiga Santander por primera vez en la actual temporada. "Cerci está trabajando muy bien, se ha ganado con esfuerzo los minutos que está teniendo. Es un futbolista que esperamos nos dé situaciones importantes en los minutos en que lo necesitemos. Entró bien. Ha mostrado disponibilidad, trabajo, respeto y se ha ganado poder debutar", comentó.

Respecto a Fernando Torres, que dispuso de ocasiones pero no vio puerta, y no marca desde el mes de febrero (su último gol fue al Bayer Leverkusen alemán en Champions, el 21 de ese mes), el entrenador se mostró tranquilo al respecto y dijo que el '9' rojiblanco ha contado con ocasiones. "Siempre ha tenido situaciones en estos últimos partido. Cuando un delantero tiene situaciones quiere decir que está bien. Después está la capacidad de resolver o no, pero mientras tenga, bienvenidas sean porque es el paso previo al gol", afirmó.