Simeone: "Joao Félix jugó cada vez que estuvo bien, esto va de rendimiento"

Diego Pablo Simeone ha explicado que la falta de minutos de Joao Félix se debe a una cuestión de "rendimiento" en el campo: "Esta temporada hizo una muy buena pretemporada, empezó muy bien, y a partir de su buen rendimiento jugó. Cuando ahora el rendimiento ha bajado, juega otro compañero. Trato a todos los futbolistas de la manera que creo para lo mejor del equipo", asevera el entrenador del Atlético de Madrid.

Y añade el Cholo: "En cuanto Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en los partidos, a asociarse con el gol que lo tiene y lo necesitamos, va a jugar. En este momento hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. Ojalá que cuando le toque, lo demuestre. Cada vez que estuvo bien jugó".

"¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao Félix para perder? No soy así. Ningún entrenador es así"

La polémica con Joao Félix ha acaparado la rueda de prensa previa al choque en San Mamés ante el Athletic en Liga, pero Simeone ha querido dejar claro que se trata de un asunto deportivo: "Ahora está el foco en él, ustedes están con la lupa. Yo todo lo que tengo que decir se lo digo a los jugadores en el vestuario".

"¿Ustedes se piensan sinceramente que no voy a poner a Joao Félix para perder? No soy así. Ningún entrenador es así", se cuestiona el Cholo. "Voy a ser muy claro con la situación de la misma manera que he hablado con Joao y se lo he explicado. Yo quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cunha, quiero ganar con Morata y quiero ganar con Griezmann. La única realidad es la que es. La temporada que ganamos la Liga tuvo un arranque increíble y jugó hasta que después se lesionó. Y Ángel tuvo un final de temporada importantísimo y terminó jugando Correa, porque estaba mejor que él, que volvía de su lesión", repasa el técnico.

Y sigue: "La famosa Liga de 14 no venía jugando y contra Osasuna empezó a hacerlo muy bien, respondió con goles, con trabajo, con dar todo por el equipo, que lo tiene y lo necesitamos, y jugó hasta que se lesionó. Terminó jugando Griezmann con Cunha al final de la temporada pasada. Esta temporada hizo muy buena pretemporada, empezó muy bien, con aquellos partidos con el Juventus y el final del Manchester United, y jugó a partir de su buen rendimiento".

"Cuando ahora su rendimiento ha bajado juega otro compañero, porque Joao es igual a Correa, Cunha, Morata y Griezmann. Trato de tratar a todos los futbolistas de la manera que yo creo que hay que tratarlos para lo mejor del equipo y no hay mucho más que eso", añade Simeone sobre el delantero portugués, sin minutos el pasado miércoles ante el Brujas y fuera del once desde el derbi ante el Real Madrid, su último encuentro como titular.

Simeone se quiere exigir más

Asegura Simeone que tiene que exigirse más a sí mismo: "Me encanta porque encuentran un foco de atención y hoy es Joao Félix y podemos hablar cuatro horas del mismo tema. Es un chico fantástico, se lleva bien con todos sus compañeros, tiene muy buena relación con el grupo y estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más", ha insistido el entrenador, que también asumió su responsabilidad en que Joao Félix no haya alcanzado aún su mejor versión.

"Seguramente me está costando más sacar lo mejor y es un tema que tengo que revisarlo conmigo mismo, exigirme más a mí mismo, porque todos los que están dentro de la plantilla son los mejores y hay que sacar el máximo de cada uno", opina.

El Cholo tiene claro que el juego dicta sentencia y que él tiene que elegir: "El equipo está muy bien y hay una realidad sola, la realidad es el campo. Hay un entrenador que ve a los futbolistas con las mismas posibilidades y elige a quien está mejor en lo que el entrenador pide. No voy a poner a Joao para perder. Podemos hablar horas de Joao. Es un chico fantástico, se lleva bien con todos, estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más".

Elogia a Ernesto Valverde

El preparador rojiblanco ha valorado la dificultad del duelo de este sábado en Bilbao: "Me encanta cómo están jugando. Después de su etapa en el Barça, Valverde ha encontrado esa línea de juego, la posibilidad de acercarse a cómo jugaba, con buena dinámica, con gente rápida, con laterales que atacan, medios que llegan. Trabaja en bloque. No nos esperamos otra cosa que un partido importante".