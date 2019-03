Simeone: "En las guerras ganan los que utilizan mejor a sus soldados"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes, en la víspera de las semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern, que las "guerras no las ganan quienes tienen más soldados, sino los que los utilizan mejor" y apuntó que "no hay revanchas, sino nuevas oportunidades".

En torno a una idea invariable, la prioridad de ganar en el partido de ida de este miércoles en el estadio Vicente Calderón, circuló la rueda de prensa de la víspera, un día que el técnico vive "con la ilusión y la determinación que pide el momento", según expresó el preparador en una sala Vip abarrotada de periodistas.

"Está claro que el rival tiene un entrenador y unos futbolistas que tienen propuestas diferentes, que tienen estilos y características diferentes dentro de su juego, y eso potencia al Bayern, pero está claro que las guerras no las ganan quienes tienen más soldados, sino los que los utilizan mejor", expuso Simeone.

"No pensamos en otra situación que la que nos toca vivir, lo que nos estamos jugando en un día grande que tenemos. Y, a partir de eso, mañana saldremos a jugar. Es normal y lógico poder hablar y posicionarnos de un lado a otro (en cuanto al favorito) para los periodistas, pero nosotros, que somos los que competimos, nos tenemos que centrar en una sola cosa: ganar", remarcó.

"De mi equipo espero que gane, no otra cosa"

"Pensamos en ganar (...) De mi equipo espero que gane; no otra cosa", insistió en otras dos ocasiones en la rueda de prensa en el Calderón, en la que, en referencia a la final de la Copa de Europa perdida por el Atlético en 1974 contra el mismo rival, valoró: "En la vida y en el fútbol no hay revancha, sino nuevas oportunidades".

Y la oportunidad ahora es disputar una nueva final de la Liga de Campeones, la tercera de su historia. Está a las puertas con "mucho trabajo y dedicación de un montón de gente 'encolumnados' en una idea", según repasó Simeone, que este miércoles se imagina "un partido duro, con un rival con un montón de propuestas ofensivas y con un entrenador innovador continuamente dentro del mismo partido".

Y también con un Atlético "tratando de llevar el encuentro" hacia donde más le "conviene". "Y, a partir de eso, está claro que será un partido importante de cara a la eliminatoria", explicó el técnico.

"Ellos trabajan muy bien en defensa y ofensivamente. Y nosotros tenemos muy buenos números en defensa, pero para pasar la eliminatoria uno necesita hacer goles y eso estaremos buscando el partido de mañana", continuó Simeone, preguntado por el estado del césped, observado detenidamente por el técnico Pep Guardiola.

"No lo he visto, porque no lo he pisado. Han tenido la posibilidad de venir a entrenar aquí y han elegido no entrenar", finalizó.