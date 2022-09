Simeone: "Esperemos que Griezmann esté fuerte de cabeza"

El Atlético de Madrid salvó ayer el partido de su equipo contra el Oporto en los minutos finales del partido gracias a un gol de Antoine Griezmann. El delantero francés ha quedado relegado esta temporada a disputar la última media hora de los partidos debido a algunas particularidades en su contrato de cesión que llevarían al Atleti a pagar más.

Al terminar el encuentro, Griezmann explicó que, aunque le gustaría jugar más, lo va a "dar todo en los minutos que juegue". El Cholo Simeone también se ha referido a la situación de su delantero: "Hay una realidad que son los números, más allá de que la temporada pasada fue mala o irregular. Los números son tremendos, esperemos que él esté fuerte de la cabeza y entendemos que estos pasajes de la temporada nos sirva como lo estamos utilizando. Él está demostrando en la calidad de minutos que la jerarquía se ve".

Por otro lado, Simeone no ha descartado que Griezmann puede jugar más de 30 minutos, aunque ha asegurado que él mira por "las realidades". "En 30 minutos lo está haciendo muy bien, no sabemos con 60", ha insistido.

El partido del Atleti

El Atlético de Madrid pudo haberse quedado con un empate que sabía a poco a los de Simeone a la espera de enfrentarse al resto del grupo. Por este motivo, el técnico argentino ha insistido en que el equipo no jugó un buen partido. "No hubo situaciones de gol para ninguno de los dos equipos. Una para ellos, el gol anulado para nosotros, un tiro débil de Koke en el primer tiempo. Desde la posibilidad de gol muy poco para los dos. Fueron mejores en el partido intermedio que se jugaba en cuanto a quién robaba o presionaba mejor. Creo que nos superaron en la presión, no nos dejaron por su intensidad que tienen, que ya nos pasó la temporada pasada. Trabajan muy bien esa parcela, no nos permitieron jugar y no tuvimos la capacidad para superar su presión intensa", analizó.