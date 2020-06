Simeone: "Le pedí al club que no se fuera nadie y por eso sigo"

La evolución del club

"No soy una persona que diga algo que no sienta, me salió espontáneamente. El club fue creciendo muchísimo desde que empezamos en 2011 y siempre he visto que hay una posibilidad de mejora enorme. El tiempo me ha dado la razón".

Nunca dejes de creer

"La gente decía 'vas a renovar con el Atlético, que siempre tiene problemas, que la temporada que viene no va a ser buena...', yo no creí en eso, siempre creí en el club y en los futbolistas que teníamos".

Una unión que ha llevado al éxito

"Nos hemos juntado personas que quieren que el club mejore y, en consecuencia, veo a los muchachos más grandes con un entusiasmo como si fuesen jóvenes y a los más jóvenes con la experiencia que les han dado los más grandes, eso me motiva".

Los desafíos de la nueva etapa

"Los desafios siempre me han gustado y obviamente me perturba cuando alguien dice que no se puede. Cuando dicen que estar muchos años en un club es complicado, yo digo por qué. El entrenador lo único que tiene que hacer es ir mejorando en función de los resultados".

El papel de Falcao

"Siempre he dicho que soy un agradecido a los futbolistas que tengo y sobre todo al club, porque el club, al principio, cuando estaba muy mal, cuando Falcao era un futbolista espectacular y teníamos la oportunidad de venderlo, el club no estaba muy bien económicamente y para poder sostenerlo hizo un esfuerzo enorme. Confió en Falcao y así fuimos creciendo juntos".

Mantener el bloque

"Si me dicen que si vendemos a Griezmann, Saúl, Koke y traer futbolistas nuevo o que si no les vendemos y no fichamos a nadie, elijo la segunda opción. Son futbolistas extraordinarios".

La petición al club

"Lo único que le pedí al club es que no se marchase nadie, por eso seguimos aquí y porque cada uno en su lugar pelea para que estemos en la misma línea".

Con más fuerza que nunca

"Me siento con más energía que el día que empecé porque conozco más al club. Veo que el club crece, cuando veas este estadio y que el club sigue creciendo, el hincha no va a perder los recuerdos que tenía del Metropolitano o del Calderón".

"Mañana me pueden echar"

"El impulso más fuerte que podemos tener como entrenador es hacer cada entrenamiento como si fuese el último. A partir de ahí, llegarán esos números que son importantísimos, pero no lo quiero pensar. Pienso que mañana me pueden echar y pienso en el día a día y que hay que ganar".

Su mejor y su peor momento

"El mejor momento fue ganar la Liga. Fue algo querido, buscado y trabajado. El club en diciembre hizo una apuesta fuerte por Sosa, Diego, futbolistas que tenían jerarquía para que los futbolistas siguiesen mejorando. El punto más bajo sería decir las dos finales de la Champions, pero llegar hasta allí no es fácil, pero sobre todo la segunda fue un dolor irreparable"

Sus palabras tras la final de Milán

"Cuando comenté lo que comenté tras la final de la Champions de Milán, no entendieron o no quisieron entender lo que dije, hay que estar en el lugar del entrenador después de una final perdida es muy duro. Las fuerzas tienen que estar al 100, no al 90, costó, fue un tiempo de luto y después a mirar para adelante, si no sabes sufrir las derrotas, no sabrás disfrutas los triunfos".

Su rival en la Liga

"Valencia, Valencia y Valencia".