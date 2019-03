Simeone: "Es una buena oportunidad para ver a Kranevitter y Augusto"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el duelo de ida de octavos de final de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano supone "una buena oportunidad" para ver en acción a los centrocampistas argentinos Matías Kranevitter y Augusto Fernández, nuevos fichajes rojiblancos.

"Es una buena oportunidad, si llegan todos los papeles va a jugar -Kranevitter-, necesitamos verle y es una oportunidad para que muestre cómo está. Augusto viene de jugar en el Celta hace poquito así que no va a tener inconvenientes para jugar el partido", declaró en rueda de prensa.

Sobre el Rayo, el técnico argentino considera que a pesar de los cambios que se puedan dar en el once no cambiará su estilo. "En cuanto al rival, no me imagino diferencia más allá del cambio de nombre. Hay equipos en la Liga española que tienen muy claro a lo que juegan; uno de ellos es el Rayo, el Barcelona, el Atlético, el Celta... Me estaré olvidando alguno", indicó.

"La esencia será la misma. Es un equipo ofensivo, que tiene posibilidades de marcar siempre, que ha hecho goles casi todos los partidos. Tenemos que llevarlo al lugar que queremos", continuó.

Por otra parte, alabó el papel de la afición, que ha mostrado su fidelidad desde el primer momento y que no cambia ahora que es líder. "Es importante que la gente esté cerca del equipo, pero no veo mucha variante desde el día que llegué. Cuando llegué, el equipo estaba en una situación incómoda, y siempre estuvo cerca. No creo que a la gente del Atlético de Madrid le cambie el liderato", subrayó.

Por último, no desveló si habrá más fichajes o salidas invernales. "Lo maneja la dirección deportiva con nuestra colaboración. Cuantos más jugadores competitivos tengamos, mejor. Todos no van a poder jugar y jugarán los que marquen con hechos las mejores situaciones", concluyó.

2.500 Aficionados animaron al Atlético

Unos 2.500 aficionados animaron este martes al Atlético de Madrid en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, una hora de sesión con todos los efectivos menos el lesionado Tiago Mendes y que terminó con los jugadores firmando autógrafos a los seguidores.

Desde las 8.30 horas -a las 11.00 comenzaba el entrenamiento- ya había aficionados esperando la apertura de puertas en el Cerro del Espino de Majadahonda, donde las colas colapsaban el aparcamiento anexo minutos antes de las 10.30 horas. Después, dentro, se ocuparon más de tres cuartos de las gradas del campo de la ciudad deportiva.

En total, unas 2.500 personas, según cálculos del propio club rojiblanco, vibraron con su equipo durante el entrenamiento, con cánticos hacia el entrenador argentino Diego Simeone y aplausos para cada gol e intervención de los guardametas en el partido en espacio reducido entre tres equipos de siete jugadores en la parte final.

Ya terminado el entrenamiento, los jugadores entregaron balones y firmaron autógrafos a los seguidores durante cerca de media hora, antes de poner fin a la sesión a puertas abiertas, en la víspera del encuentro de este miércoles de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Rayo en el estadio de Vallecas.