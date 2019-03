Simeone: "El Barcelona no se va a asustar por el ambiente"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que mantendrá la "estructura" del equipo para el encuentro que les enfrentará este miércoles al FC Barcelona aunque buscarán una "variante" para "lastimar" a los de Luis Enrique y ganar un encuentro al que saldrán con "intensidad y contacto".

"Siempre se busca o se intenta mejorar lo que hace habitualmente en el partido a partido contra el FC Barcelona, pero dentro de la estructura de equipo que tenemos aunque sí que buscaremos una variante para ver si podemos lastimar y lo más importante, ganar el partido", declaró el técnico en rueda de prensa.

No obstante, no quiso dar más pistas sobre las posibles alineaciones que planea para el partido de este miércoles en el que el plantel madrileño contará con la ausencia de Fernando Torres, aunque aseguró que lo preparan con "intensidad" y "contacto" para "intentar resolver" y llevar el partido a "donde quieren".

"Ellos jugarán como juegan, nosotros tenemos la posibilidad de Luciano Vietto, Correa, intentar formar otra pareja con Koke, una alineación como ya hicimos de 4-3-1-2, otra de 4-3-3 o una 4-2-3-1. Buscaremos toda las variantes habidas y por haber y buscaremos todos los teléfonos de los que estén disponibles para el partido", bromeó.

En ese aspecto, Simeone resaltó la importancia que tendrá Koke, un jugador "polifuncional" que es "importante siempre". "Lee muy bien los movimientos de sus compañeros, cuenta con una visión muy grande y según el estado de forma que tiene aparece con más asiduidad o menos. En estos últimos partidos se encontraron mejor entre el pasador y él por lo que es muy bueno tenerlo en el campo", afirmó.

Sobre el apoyo que la afición está demostrando en los días previos al encuentro, el técnico indicó que no sólo bastará con ello ya que no cree que el FC Barcelona "se sorprenda" por el recibimiento que tengan y resaltó la importancia de hacer un buen partido desde el "pitido inicial" ya que "lo que suceda en el campo será clave", agregó.

"No hay que parar los pies a la afición, hay que invitarles a que sean ellos mismos, lo que siempre fueron. No me va a sorprender de ver el estadio lleno, como lo va a estar, estamos porque estamos acostumbrados a estar con ellos. La ilusión y el entusiasmo es genial, pero el partido se gana haciendo un buen marque al rival, tenemos que ir a lo nuestro, la gente responder como ha hecho siempre y buscar la clasificación para la semifinal", continuó.

Por otra parte, el argentino intentó evitar cualquier posible polémica respecto la designación arbitral o el supuesto favoritismo que su compañero de profesión, José Mourinho, atribuyó al FC Barcelona donde aseguró que no tiene "su misma sensación" y prefirió no comentar la decisión de Luis Enrique de dar la rueda de prensa fuera del Vicente Calderón, como es habitual. "Lo hará donde crea más oportuno", insistió.

Además, advirtió que el estado anímico del equipo catalán no será importante al inicio del partido. "Ante escenarios como el de este miércoles, lo que ha pasado anteriormente queda atrás en el inicio del partido, a consecuencia de lo que pase en el terreno de juego salir a escenario situaciones del partido pero al principio no", comentó.

Finalmente, Diego Pablo Simeone destacó la ventaja con la que cuentan al saber que el FC Barcelona es "mejor". "Esa es nuestra fuerza, saberlo y considerarnos lo suficientemente competitivos para luchar contra ellos". "Ser del Atlético es ser perseverante, no dar nada por perdido y luchar con las dificultades", concluyó.