El Shanghai Shenhua aparta a Carlos Tévez por sobrepeso

Ser el jugador mejor pagado de la Superliga China, y uno de los mejores pagados del mundo, no le vale ni le está valiendo a Carlos Tévez para ser titular sí o sí en su equipo. Después de varios encontronazos con su afición por su conducta, su técnico ha decidido apartarle del equipo por estar con sobrepeso.

"No está listo para jugar. Está con sobrepeso, como Guarín. Los jugadores han de asumir su responsabilidad al igual que yo. No hay razón para alinearle. He dirigido a muchas grandes estrellas y nunca les elegí por su reputación", dice Wu Jingui.

'El Apache', como se conoce a Tévez, sufrió una lesión muscular que le impidió jugar, y parece ser que también se ha olvidado de mantenerse en forma física.