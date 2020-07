Setién: "Naturalmente que me veo entrenando al Barcelona la próxima temporada"

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, se ha mostrado convencido se seguir la próxima temporada en el banquillo del Camp Nou, pese a estar a punto de ceder la Liga ante el Real Madrid después de ceder seis puntos respecto al conjunto de Zidane desde el regreso de la Liga tras el parón por el coronavirus.

"Naturalmente que me veo entrenando al Barça la próxima temporada. Esto ya lo he vivido más veces, la realidad es que las pretensiones que uno tiene no se alcanza, o sí, pero el trabajo hecho es el que hay que valorar. Esto es lo que entiendo o lo que me gustaría que se valorase. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene", indicó Setién.

El entrenador cántabro asumió su responsabilidad por la trayectoria del equipo tras el parón, pero quiso poner en valor lo hecho por el Real Madrid.

"Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Hacer esa valoración de encontrar un culpable siempre se centra en el entrenador. No siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría más mérito al Madrid que lo ha ganado todo", explicó Setién.

De cara a las dos últimas jornadas, en las que el equipo tiene que ganar todos los partidos y esperar a que el Madrid consiga solo 1 de los 6 puntos a los que aspira, el preparador cántabro mantiene la confianza en sus jugadores.

"Puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ya que tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que están por delante y que seguramente han hecho mejor las cosas. Seguiremos peleando hasta el final", añadió Setién.

"Ha habido momentos en que hemos estado francamente bien y en otros nos ha costado más. No estoy del todo satisfecho con la continuidad que hemos tenido en algunas cosas, lo podríamos haber hecho mejor y haber jugado partidos con mas tranquilidad", detalló el entrenador del Barcelona.