Quique Setién, sobre el enfrentamiento entre Messi y Abidal: "A mí no me afecta y son situaciones que no voy a poder controlar, no me desgasto en ellas"

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, ha tenido que comparecer ante los medios en mitad de la crisis desatada por el encontronazo dialéctico entre Leo Messi y Eric Abidal.

El técnico cántabro no ha querido meterse en el asunto y ha asegurado que él se centra sólo en cuestiones futbolísticas.

"Esas cosas a mi no me afecta y tratare por todos los medios que al grupo les afecten lo menos posible. Nuestra obligación es centrarnos en el partido de mañana. Es lo que nos interesa. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás son situaciones que yo no voy a poder controlar y, por lo tanto, no me desgasto en ellas. Todo lo que sea de fútbol lo hablamos porque es lo que a mí me interesa y también a los futbolistas. Lo que pase alrededor trataremos que no nos afecte"", indicó Setién.

Sobre las palabras de Messi cargando contra Eric Abidal, secretario técnico del Barcelona, que han obligado a Bartomeu a convocar una reunión de urgencia, Setién no se ha querido meter.

"Esto es una situación que a vosotros os afecta, pero a mí no. Yo sólo me centro en el fútbol. Yo me centro en darles herramientas a mis jugadores. Todo lo demás no me interesa. En cualquier club como este hay problemas, pero son cosas que no me puedo controlar. Ya estáis vosotros. A mí habladme de fútbol, por favor", ha indicado el entrenador santanderino.

Por último, Setién se ha mostrado apenado por la nueva lesión de Dembelé, que mantendrá al futbolista francés fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada.

"Me preocupa Dembélé y no sólo como futbolista, sino porque es un chaval extraordinario. Me da pena porque va a estar cinco meses o tres sin jugar al fútbol y no se lo merece porque es una gran persona", indicó Setíén.