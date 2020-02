Eric Abidal podría estar viviendo sus últimas horas como secretario técnico del FC Barcelona. Su entrevista en dos diarios deportivos catalanes, en la que señaló a la plantilla asegurando que que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", y la posterior respuesta de Leo Messi han abierto una crisis en 'Can Barça'.

RAC1 informa que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu ha convocado a Eric Abidal a una reunión de urgencia hoy miércoles para tratar la crisis abierta por sus declaraciones y la posterior respuesta de Leo Messi.

Muchos medios ya apuntan a que el exjugador francés podría estar viviendo sus últimas horas como secretario técnico.

Y es que Leo Messi, el jugador con más peso en la actual plantilla, fue tajante al responder a Abidal:

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".