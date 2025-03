Sergio Ramos vuelve a tirar de ironía con el 93 en el día de su cumpleaños: "No es más que un número"

¿Qué tiene que ver el cumpleaños de Sergio Ramos, el mítico número 93 y el Atlético de Madrid? El jugador camero tiró de ironía el día de su 39º cumpleaños (este sábado 30 de marzo) y quiso recordar de nuevo el 93', el minuto en el que marcó el gol del empate ante el Atlético de Madrid en la final de Champions de 2014 que terminaría en la Décima para los blancos.

"Me siento como nunca"

"39 años y afortunado de seguirlos cumpliendo haciendo lo que me gusta rodeado de la gente a la que quiero. Para mí la edad no es más que un número. Me siento como nunca, con las mismas ganas y la misma ilusión que cuando empezó el viaje. Gracias a todos por compartir este día especial conmigo. ¡Por muchos más! Happy birthday to me", escribió el andaluz en una publicación en sus redes sociales.

Broma con el 93 y el 39, una cuestión de perspectivas

El ahora jugador del Monterrey mexicano apareció en un vídeo con una tarta de cumpleaños y el número 93 tal y como se veía desde la cámara, tras encender y soplar las velas entre risas cambió los números de orden para que se vieran los números 3 y 9 (los 39 que cumplió este pasado sábado). Una publicación que lógicamente ha llamado la atención de sus fans y que vuelve a ser un pequeño recordatorio a los seguidores del Atlético de Madrid. La publicación superó el medio millón de me gustas.

Sergio Ramos, por su parte, llegó al Monterrey (lleva el dorsal 93) a principios de febrero y de momento ha disputado 5 partidos oficiales, habiendo ganado tres de ellos y empatado otros dos. Además, ha anotado tres goles, una marca espectacular partiendo desde posiciones defensivas. Eso sí, también vio una roja directa en su último encuentro ante el Pumas. Por esta razón no pudo estar presente en la derrota de su equipo ante el Tijuana, un traspiés que provocó que el Monterrey esté cerca de salirse de puestos de playoffs en la Liga mexicana que en estos momentos lidera el Club América.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com