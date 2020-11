Sergio Ramos: "Si no me viese capacitado para lanzar un penalti, se lo dejaría a otro compañero"

Sergio Ramos, defensa y capitán de la selección española, se mostró seguro de si mismo después de fallar dos penaltis ante Suiza y reconoció que no dudaría en dejar lanzar a un compañero si no se sintiese "capacitado para ese reto".

Ramos, en un vídeo distribuido por la selección española, habló sobre lo que supone llegar a 177 internacionalidades con España, el europeo que más veces ha jugado con su selección, superando "a un grande y a una leyenda como Buffon".

"Es algo muy gratificante que después de tantos años y de tantos sacrificios, acabes recogiendo la recompensa y esos retos que, aunque sean individuales, acaban teniendo una importancia mayor", expresó.

"Nunca imaginas que puedas llegar a una cifra tan alta", reconoció Ramos.

Ramos: "Todo es un estado de ánimo y confianza en ti mismo"

Sobre el tema de los penaltis y sus dos errores ante Suiza, Ramos aseguró estar preparado para lanzar el próximo.

"Al final si no lo tuviese enfocado de esa manera dejaría de ser yo. Todo es un estado de ánimo y confianza en ti mismo, y si no me sintiese capacitado para ese reto dejaría a otro compañero", aseguró Ramos.

"Es mi cabeza. Mientras mi físico me aguante, y sobre todo lo haga mi cabeza, y sigan intactas esa alegría, esas ganas y la ilusión de querer seguir viniendo con la selección y de vestir esta camiseta, voy a seguir", añadió Ramos sobre su futuro con el combinado nacional.

El partido 178 debe llegar este martes contra Alemania en un "partido único, una final".

"Nos jugamos estar en la 'Final Four' y qué mejor manera que hacerlo dependiendo de nosotros, de saber que tenemos que ganar y hacerlo ante una grandísima selección, favorita para ganarlo siempre todo. Es una oportunidad única de demostrar lo que podemos hacer y hacia donde queremos ir", remarcó Ramos.