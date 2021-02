Sergio Ramos compra dos caballos de competición y se muda a un chalet con 20 cuartos de baño junto a su familia

No hay un día en el que Sergio Ramos no sea noticia. El defensor del Real Madrid sigue recuperándose de su lesión tras ser operado hace unos días y que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta el mes de abril. Además, continúa el culebrón de su renovación, que de momento, parece no haber avanzado mucho en cuanto a las negociaciones.

Sin embargo, el camero no ha querido pasar estas semanas de inactividad futbolística sin aprovechar el tiempo. Ramos es amante de los caballos, y en las últimas semanas ha adquirido dos caballos de competición de salto: una yegua y un campeón valorado en 1,5 millones de euros.

Desde pequeño, Sergio Ramos se interesó por la hípica y fue en el año 2012 cuando se hizo criador de caballos. Este es uno de los negocios más rentables del andaluz.

Además, el defensa andaluz se mudará este mes con Pilar Rubio y sus cuatro hijos a un chalet en La Moraleja. La vivienda la compraron en el año 2017 por la mitad del precio, pagaron 1,5 millones y valía 3.

Una parcela de 3.000 metros cuadrados

La parcela tiene una dimensión de 3.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización madrileña La Moraleja, y la vivienda es una construcción modular en blanco de 1.000 metros cuadrados. Tras la reforma de los últimos años la han dejado completamente al gusto de Ramos y Pilar Rubio.

Las personas que han visto la vivienda aseguran que una de las peculiaridades de la casa es que tiene 20 cuartos de baño, además de piscina climatizada, gimnasio, la última tecnología en doméstica y un gran cuarto de juegos para los 4 hijos.

Adquisición que hace pensar a muchas personas que la vida del capitán del Real Madrid no será fuera de la capital española. Veremos cómo se resuleve la situación en los próximos días, ¿renovará Ramos por el Real Madrid? De momento, está claro que quiere seguir haciendo vida en Madrid.