Schwarzenbeck, autor del gol al Atlético en 1974: "Pasará el Bayern de Munich"

El exjugador del Bayern Múnich, Hans-Georg Schwarzenbeck, autor del gol decisivo de su equipo contra el Atlético de Madrid, en la Copa de Campeones de 1974, pronostica que los bávaros se impondrán de nuevo a los españoles y que disputarán la final de la Liga de Campeones.

"Estoy convencido, el Bayern jugará la final", afirma el veterano exdefensa, en declaraciones a la página web del Bayern, donde recuerda su hazaña de entonces, cuando logró empatar en la prórroga un partido que el Atlético iba ganando por 1-0. Dos días después, los bávaros se impusieron con contundencia al equipo español por 4-0 y lograron así el primero de sus grandes trofeos europeos.

El gol agónico, lanzado desde 30 metros y que forzó a jugar el partido de desempate, es una especie de trauma para el Atlético y motivo de evocación ahora desde su página digital por los bávaros, en la víspera de la semifinal de mañana en Madrid.

"En estos días se me está preguntando a menudo por esa jugada", recuerda Scwarzenbeck, de 68 años, sobre el partido disputado hace más de 40 años. "Me acuerdo bien. Estábamos en la prórroga. Atlético ganaba por 1-0 y poco antes del silbato me llegó un balón cruzado de Franz (Beckenbauer). Me sorprendió. Porque él siempre jugaba hacia delante", explica.

A partir de esa jugada insólita, "hice instintivamente lo correcto y disparé a puerta, justo cuando por delante Gerd (Müller) había empezado a insultar por no haber recibido él el balón", explica. Fue "el momento más hermoso de mi carrera", sostiene, para lanzar a continuación su pronóstico sobre la nueva victoria de los bávaros contra el Atlético, un equipo que, recuerda, era entonces y es ahora un "rival difícil".

Schwarzenbeck considera que una buena situación de partida sería que del partido de ida regresara el Bayern con al menos un punto, para facilitar así su victoria en el de vuelta. El veterano exjugador da por hecho que ese segundo partido de semifinal lo verá en vivo, desde el estadio, mientras que el de mañana en Madrid le corresponderá hacerlo por televisión.