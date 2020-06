Santi Cañizares: "Me sienta muy mal cuando Guardiola habla de España, no sé quién maneja su cerebro político"

Más información El contundente mensaje de Pep Guardiola contra el racismo

Santiago Cañizares participó en un videoencuentro con Mister Chip en las redes sociales. Durante más de hora y media, el exportero del Valencia y la selección española habló sobre fútbol y llamaron la atención sus palabras sobre Pep Guardiola, con quien coincidió en el combinado nacional.

"Me sienta muy mal cuando habla mal de España. Como si lo dijera cualquiera no, mucho peor. He estado con él en la Selección y hemos llorado cuando nos eliminaron en Boston. No sé cuándo mutó su cerebro. Ni el suyo ni el de gran parte de la sociedad que hace que estemos enfrentados", aseguró Cañizares.

Cañizares y el grupo de whatsapp de Barcelona 92

"Antes se podía discutir de política, vacilar, incluso disfrutar. Ya no somos capaces ni siquiera de hacer autocrítica del partido que nos gusta. ¿En qué momento nos han robado el cerebro?, ¿en qué momento le ha mutado a Guardiola?, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Él no tiene ese corazón, no es un mal chico. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo", afirmó Cañizares.

El exportero reveló que tiene un grupo de whatsapp con todos los que jugaron las Olimpiadas de 1992 con España, pero que en ese grupo sólo hay una ausencia.

"No sé lo que le ha pasado, he perdido el contacto con él. Tenemos un chat todos los que jugamos la Olimpiada. Todos menos uno: Pep Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo. No le estoy criticando por no estar en el chat, entiendo que tiene mucho estrés y no está para chorradas. Están Luis Enrique, Abelardo... Él no está", reveló Cañizares.

En otro orden de cosas, Cañizares elogió la capacidad del Real Madrid para ganar finales.

"El Madrid no pierde una final de Champions porque es algo natural para ellos. Ganan además relativamente cómodo. Para otros es un mundo. Para el Madrid no porque en su momento rompió con la historia. Siempre prefieres jugar contra el Madrid en cualquier otro escenario, no es una final de Champions porque sabes que lo más normal es que te ganen", afirmó Cañizares.