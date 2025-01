Rodri Hernández contesta a Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro

Rodri Hernández hizo historia el 2024 coronándose como el segundo futbolista masculino nacido en España en ganar el Balón de Oro tras Luis Suárez en 1960. Un decisión que levantó una auténtica polvareda al arrebatárselo a Vinícius Jr., el gran favorito y posteriormente The Best, lo que provocó una tremenda rajada de Cristiano Ronaldo contra la organización del premio.

"Vini hizo una magnífica temporada, en mi opinión mereció ganar el Balón de Oro, lo digo delante de todo el mundo. Ellos se lo dieron a Rodrigo, que lo merecía también, pero se lo tuvieron que dar a Vinícius porque él ganó la Champions League, marcó en la final. Los otros temas a mí no me importan. Cuando te lo mereces, te lo tienen que dar", dijo el portugués en la gala de los Globe Soccer.

Unas palabras a las que ha respondido ahora el mediocentro del Manchester City en una entrevista con el diario As. El madrileño reconoce que le sorprendió que el cinco veces ganador del Balón de Oro hablara en esos términos: "Fue una sorpresa, la verdad, porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo y, probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él. Imagino que entonces sí estaría de acuerdo".

"Ha cambiado mi vida"

Rodri Hernández reconoce asimismo que su vida ha cambiado después del Balón de Oro que culminó una temporada espectacular, en la que además ganó la cuarta Eurocopa de la selección española: "Quizás no era consciente al ganarlo, pero ha cambiado mi vida. La magnitud de salir a la calle ya no es la misma. Hay muchas cosas que antes podía hacer y que ya, evidentemente, no. Pero bueno, es por una buena razón, es por ese reconocimiento que he tenido y que ha sido tan importante para mí y mi familia. Es un momento inolvidable".

El 2024 de Rodri tuvo como punto negativo de la grave lesión de ligamento cruzado que le obligará a estar varios meses en el dique seco. Él, no obstante, intenta ser positivo: "Yo tengo la filosofía de que en la vida hay que coger las cosas como te vienen dadas. Ni hay que lamentarse cuando las cosas no son como tú quieres ni volverse loco cuando ganas un Balón de Oro. Dios me ha dado lo que me ha dado y estoy súper agradecido. Debo lidiar con todo, también con las lesiones, y hay que tirar hacia adelante".

Quiere volver esta temporada

De hecho, Rodri se ve jugando antes de que acabe la campaña: "Sí, me veo jugando. Además, yo me conozco y soy una persona que recupero bien, con mentalidad positiva. Han dicho que era muy importante el tema del coco en la recuperación. Ya digo que está yendo todo muy bien y claro que quiero volver a jugar esta temporada".

La crisis del Manchester City

Su club, el Manchester City, está notando de forma dramática la baja de Rodri Hernández. Una situación inédita en la carrera de Pep Guardiola: "Siempre digo que cuando hay bajas en determinadas demarcaciones el equipo lo acusa. Lo hemos vivido algunos otros años con De Bruyne o con otro jugador que ha estado mucho tiempo de ausencia. Es un momento en el que el equipo tiene que estar unido. Sé que estamos en un tiempo malo, un tiempo que quizá nos está costando asimilar y en el que no nos estamos encontrando bien, pero al final esto es parte del deporte. Hay que levantarse".

"Lo bueno es que hay margen en lo que resta de temporada. El fútbol cambia mucho. No creo que al final sea muy significativo este momento, ni para lo bueno ni para lo malo. Pasas por fases durante todo el año. Las temporadas ahora son más largas y es importante la madurez y estar tranquilo. No hay que relajarse ni creer que esto va a cambiar de la noche a la mañana, eso no pasa en el fútbol. Estamos en una situación, diría, un poco límite. Hay que intentar ganar, pero sin pánico", reflexionó el vigente Balón de Oro.

