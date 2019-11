Robert Moreno habla por primera vez tras dejar la Selección: "No sé qué ha pasado con Luis Enrique"

Robert Moreno atendió a Atresmedia en la puerta de su casa tras todo el revuelo generado al sustituirle Luis Enrique al frente de la Selección española. El exseleccionador ya emitió un comunicado con su versión de los hechos, pero ahora rompe su silencio por primera vez ante las cámaras.

Sobre el conciliador comunicado: "Como soy yo. Es lo que expresa mis sentimientos, el momento. Hay que mirar adelante, a nuevos proyectos. Darle más vueltas no tienen ningún sentido. Salimos todos perdiendo. Al final no ganamos nada.

Pacto con la RFEF: "Lo que quiero decir es lo que expresa el acuerdo. Sabéis cómo funciona todo esto. Quiero pensar en lo que voy a hacer mañana, mirar hacia adelante y superar los momentos malos o poco buenos. Voy a relajarme con mi familia unos días y ya está".

¿Siente Decepción?: "No. No siento decepción. Siento lo que expreso en el comunicado. Ahí está mi sentimiento y lo que pienso. Habéis venido a verme y os atiendo, pero lanzo un comunicado para todos".

Emocionado: "Es una situación que a nadie le resulta agradable y a mí tampoco. Hay que afrontarla con ilusión y ganas, que surjan nuevos proyectos y empezar a tener llamadas de equipos. Es increíble y apasionante. Empezaré a trabajar con gente nueva".

¿Qué ha pasado con Luis Enrique para no volver a trabajar con él como segundo? "No lo sé, preguntadle a él. Lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya está. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir; no creo que sea buena para nadie. Primero para mí".