El "punto y final" de Luis Enrique y Robert Moreno: "Hubo palabras altas, la traición se consuma ahí"

'El Chiringuito' desvela nuevos datos sobre la llegada de Luis Enrique a la Selección española y el polémico adiós de Robert Moreno: "Hace dos meses, más o menos, hay una reunión en Barcelona entre Luis Enrique y Robert Moreno. La relación se ha ido enfriando desde que Robert se convirtió en seleccionador, pero hay un punto de ruptura absoluto en esta reunión", contó Juanfe Sanz.

Así le contó 'Lucho' su propósito de volver a la Roja: "Luis Enrique le transmite que quiere volver a entrenar a la Selección española. Le dice que por situaciones personales la figura como seleccionador no le ocupa 24 horas al día, como un cargo en un club. Tiene mayor flexibilidad y la situación era la idónea para volver al puesto".

La situación fue degenerando ante la negativa de Moreno: "La reacción de Robert Moreno es muy negativa y muy sorprendente. Luis Enrique se queda alucinando; Robert Moreno no lo ve bien. Considera que ha encauzado un proyecto de cara a la Eurocopa y que él no se va a ir si no le echan".

Moreno no se plantea ser el segundo de nadie

"Hasta donde sabemos, no sienta nada bien a Robert que Luis Enrique le diga que va a volver. Fue una situación tensa, con palabras altas. Luis Enrique ve que la traición se consuma en ese momento. En ese momento, hay un punto y final en la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno", cuentan en 'El Chiringuito' de MEGA.

Moreno quería dirigir a España en la Euro: "Robert no se plantea en ningún caso el ser segundo de nadie. Cree que ha ido recorriendo un camino de cara a la clasificación y que eso le da derecho para acabar la fase final de la Eurocopa. Eso le sienta mal y da lugar a la ruptura".