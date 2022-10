Robert Lewandowski: "Es probable que el Balón de Oro lo gane Benzema... si no lo cancelan"

El próximo lunes se conocerá al futbolista que sucede a Leo Messi en el palmarés del Balón de Oro. France Football lo desvelará en una ceremonia en París y todos los focos apuntan a Karim Benzema.

El futbolista del Real Madrid es el gran favorito y sería una sorpresa mayúscula que Benzema no se hiciera este lunes con su primer Balón de Oro. A espete respecto fue preguntado Robert Lewandowski, quien en 2020 era el claro favorito pero se quedó sin Balón de Oro al dejar la revista francesa el premio vacante por primera vez a causa de la pandemia de coronavirus.

Una decepción para un Lewandowski que un año después vio como recibía el premio The Best de la FIFA, pero no el Balón de Oro, que fue a parar a las manos de Messi por séptima vez. Muchos consideraron una doble injusticia con el entonces delantero del Bayern.

Al ser preguntado por la edición de este año del año del Balón de Oro, queda claro que Lewandowski no olvida lo ocurrido en los dos últimos años.

"Esto es un Real Madrid - Barça, no un Lewandowski - Benzema. Es probable que el Balón de Oro lo gane Benzema... si no lo cancelan", respondió irónico Lewandowski en una entrevista a #Vamos.

"Es un momento un poco difícil pero sabemos que tenemos la oportunidad del Clásico"

En otro orden de cosas, el delantero del Barcelona habló sobre el Clásico y reconoció que, tras el batacazo ante el Inter, el partido del domingo es "la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad y la de nuestros fans".

"Después de la decepción del partido en Champions, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad y la de nuestros fans. Es un reto enorme. Después de un mal partido tienes que afrontar la realidad de la mejor manera, mostrar que puedes jugar un buen fútbol y ganar. Es un momento un poco difícil pero sabemos que tenemos la oportunidad del Clásico, de salir ahí a ganar el partido", indicó Lewandowski.

"Amo jugar contra el Real Madrid. Para mí es algo especial"

Robert Lewandowski también recordó aquel partido que jugó ante el Real Madrid en Champions con el Borussia Dortmund y en el que hizo cuatro goles.

"Marcar cuatro goles en una semifinal de la Champions contra el Real Madrid ha sido mucho para mí. He mantenido esos recuerdos siempre en mi memoria y los siguientes partidos contra el Real Madrid han sido siempre algo especial. Amo jugar contra el Real Madrid. Para mí es algo especial y estoy preparado para estos grandes partidos. Siempre quiero jugar este tipo de encuentros", admitió Lewandowski.