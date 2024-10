La Real Sociedad condena "enérgicamente" la "nueva agresión sufrida por nuestros aficionados"

El malestar y la indignación en San Sebastián es total tras los graves incidentes que protagonizaron anoche los ultras del Anderlecht en Anoeta. Los radicales belgas arrancaron y arrojaron sillas desde su grada contra los aficionados locales ubicados justo debajo, una situación que pudo acabar en tragedia y que se saldó milagrosamente sin heridos graves.

La Real Sociedad emitía un comunicado tras el partido en el condenaba "enérgicamente" la "nueva agresión sufrida por nuestros aficionados en nuestra casa" e informaba de la solicitud de una reunión con la UEFA para tratar los hechos y que no vuelvan a repetirse.

"La Real Sociedad condena enérgicamente una nueva agresión sufrida por nuestros aficionados en nuestra casa y quiere solidarizarse con todos los aficionados realistas afectados en el partido de esta tarde frente al RSC Anderletch. El Club quiere informar que ha solicitado una reunión con UEFA para que los actos de hoy sean los últimos que tengan que vivir nuestros seguidores", reza el comunicado del club donostiarra.

"No es nuevo, es una pena, muy triste y vergonzoso"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, denunciar lo vivido en rueda de prensa y lo tildó de "triste y vergonzoso", además de pedir una reflexión sobre "un tema serio que hay que tratar de alguna manera".

"Primeramente denunciar los hechos y espero que ninguno de nuestros aficionados haya sufrido lesiones importantes. No es nuevo, es una pena, muy triste y vergonzoso. Por parte de la Real hemos pedido reunión con la UEFA. Desde aquí denunciar los hechos vividos y lo dije ayer... Creo que es una pena. Lo hemos vuelto a sufrir nosotros aquí, en casa con nuestros aficionados. No es solo en el fútbol y en este estadio. Es algo a nivel social y creo que tenemos un tema muy serio que, no sé de que manera, hay que cortarlo", reflexionó Alguacil.

Preguntado sobre si el equipo se planteó detener el transcurso del encuentro, Alguacil apuntó que él no es quién debe decidir eso.

"No soy quién para parar el partido, más sin saber lo que ha sucedido. Evidentemente, si corría peligro nuestra afición, entiendo que se debería haber parado", indicó Imanol Alguacil.

"Soy consciente de que hoy mucha gente no ha venido a ver el partido por miedo. Estábamos advertidos y no sé quién, pero tienen que cortar y dejar de vender entradas a esta gente", subrayó el técnico de la Real Sociedad.

